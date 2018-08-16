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Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani'ye teşekkür

Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani'ye teşekkür

16 Ağustos 2018 Perşembe 06:21
Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani'ye teşekkür

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şeyh Hamed Al Sani ve Katar halkına Türkiye'nin yanında durdukları için milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün bir çalışma ziyareti için ülkemize gelen kardeşim Hamed Al Sani ile çok verimli ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Erdoğan, "Şeyh Hamed Al Sani ve Katar halkına Türkiye'nin yanında durdukları için milletim adına teşekkür ediyorum. Dost ve kardeş ülke Katar ile ilişkilerimiz birçok alanda güçlenerek devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı görüşmede, Katar olarak Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini açıklamıştı.

 

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Son Güncelleme: 16.08.2018 10:03
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