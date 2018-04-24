Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimleri ile ilgili konuştu.
'5 Mayıs'ta meydanda kim olacak göreceğiz' diyen Erdoğan, 'Abdullah Gül'ün aday olacağı' iddialarıyla ilgili bir soruya ise, “ Öyle bir problemimiz derdimiz yok” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam gerçekleştiği iddia edilen Abdullah Gül - Ahmet Davutoğlugörüşmesine ilişkin ise 'bilmiyorum' yanıtını verdi.
15 VEKİL ELEŞTİRİSİ
CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili olarak ise Erdoğan, 'Gidip o tarafta oturmadılar. Madem İYİ Parti'ye geçtiler niye oturmuyorlar' dedi.