Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimleri ile ilgili konuştu.

'5 Mayıs'ta meydanda kim olacak göreceğiz' diyen Erdoğan, 'Abdullah Gül'ün aday olacağı' iddialarıyla ilgili bir soruya ise, “ Öyle bir problemimiz derdimiz yok” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam gerçekleştiği iddia edilen Abdullah Gül - Ahmet Davutoğlugörüşmesine ilişkin ise 'bilmiyorum' yanıtını verdi.



