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Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi, AK Parti birinci oldu

Bugün yapılan seçimde de yüzde 98 oranıyla açılan sandık sayısına göre, AK Parti birinci oldu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi. 

Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi, AK Parti birinci oldu

Bugün yapılan seçimde de yüzde 98 oranıyla açılan sandık sayısına göre, AK Parti birinci oldu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi. 

25 Haziran 2018 Pazartesi 05:46
Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi, AK Parti birinci oldu

Bugün yapılan seçimde de yüzde 98 oranıyla açılan sandık sayısına göre, AK Parti birinci oldu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi. 

Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52,5 olurken, CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 30,7, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 8,2, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener yüzde 7,3, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0,89, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek ise yüzde 0,2 oy aldı. 

Milletvekili genel seçiminde ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 42,4 olarak gerçekleşti. AK Parti bu oran ile 293 milletvekili çıkardı.

CHP yüzde 22,7 oy oranı ile 146, MHP yüzde 11,1 oy oranı ile 49, İYİ Parti yüzde 10 oy oranı ile 45, HDP de yüzde 11,4 oy oranı ise 67 milletvekili çıkardı. 

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Bu durumda AK Parti ve MHP'den oluşan "Cumhur İttifakı"nın toplam oy oranı yüzde 53,5, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan "Millet İttifakı"nın oy oranı ise yüzde 34,1 olarak gerçekleşti. 

Buna göre, AK Parti girdiği altıncı genel seçimden de birinci parti olarak çıktı.

27. Yasama Dönemi'nde 550 yerine, 600 milletvekili görev yapacak. Bu durumda "Cumhur İttifakı"nın milletvekili sayısı 342, "Millet İttifakı"nın milletvekili sayısı 191, HDP'nin ise 67 oldu. Bu durumda "Cumhur ittifakı" Parlamento'da çoğunluğu elde etti.

 

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Son Güncelleme: 25.06.2018 09:40
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