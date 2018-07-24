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Erdoğan, Çipras’ı aradı

Erdoğan, Çipras’ı aradı

24 Temmuz 2018 Salı 15:31
Erdoğan, Çipras’ı aradı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'a Atina yakınlarında yaşanan yangın faciasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Yunan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunan Erdoğan, Türkiye olarak Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 24.07.2018 19:54
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