Erdoğan: “Bu rafineri Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SOCAR Star Rafinerisi'ne ilişkin, "Bu rafineri Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir. Bu şekilde petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolar civarında tasarruf edilmesi, petrol ürünlerinde dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İzmir'in Aliağa ilçesinde yapımı tamamlanan SOCAR Star Rafinerisi açılış törenine katıldı.



Buradaki konuşmasına, "Aziz kardeşim" diye hitap ettiği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve tüm misafirleri selamlayarak başlayan Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.



Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 18 Ekim 1991'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'ın dün itibarıyla 27. yılını geride bıraktığını dile getiren Erdoğan, "Esasen bugünkü Azerbaycan tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'nin, bizim son devletimiz oluşu gibi kardeşlerimizin de en genç devletidir." ifadesini kullandı.



Erdoğan, yaklaşık bir ay önce Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri için Azerbaycan'da olduklarını, Türk ve Azerbaycan ordularının resmi geçitlerini heyecanla ve gururla izlediklerini belirterek, "Türk askeri birlikleri Azerbaycanlı kardeşleriyle geçmişte nasıl omuz omuza çarpıştılarsa o gün de öyle omuz omuza yürüdüler. Bu geçit töreni iki ülke arasında iş birliğinin, iki devlet bir millet oluşumuzun nişanesiydi." diye konuştu.



"İLİŞKİLERİMİZİ BİR ADIM DAHA ÖTEYE TAŞIYORUZ"



Star Rafinerisi'nin açılışıyla dünyaya örnek teşkil eden iki ülke ilişkilerinin bir adım daha öteye taşındığını vurgulayan Erdoğan, "Azerbaycan'la ilişkilerimizi sadece hamaset, sadece siyaset boyutunda bırakmayıp güçlü bir ekonomik çerçeveye de oturtuyoruz." şeklinde konuştu.



Tesisin enerji alanında iki ülke arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi için uzun süredir yaptıkları çalışmaların en önemli ve somut örneklerinden olduğuna işaret eden Erdoğan, daha önce Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı Projelerini hayata geçirdiklerini anımsattı.



Erdoğan, her biri ayrı öneme sahip bu stratejik projelere, haziranda da bölgesel ve küresel ölçekte etkiye sahip olacak TANAP'ı da eklediklerini anlatan Erdoğan, "Bugün açılışını yaptığımız Star Rafinerisi ile Azerbaycan'la kardeşlik ilişkilerimizin stratejik boyutunu daha da güçlendirmiş oluyoruz. Türkiye ile Azerbaycan'ın öncülüğünde hayata geçirdiğimiz her proje ülkelerimizin bölgesel güç olma vasfını tahkim etmektedir. Dünyanın ticaret savaşları ve krizlerle sarsıldığı bir dönemde birer birer açılışını yaptığımız bu projelerin ülkelerimizi hem tek tek kendi gayelerine hem de ortak hedeflerine yaklaştırdığına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Star Rafinerisi'nin 6,3 milyar dolarlık bir yatırım olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bunun dışında konteyner limanı ve petro kimya tesislerinin de ele alınmasıyla yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırımın bulunduğunu kaydetti.



Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın bu yatırımı Türkiye'ye kazandırdığını belirten Erdoğan, "Son 30 yıldır gerçekleştirilen en büyük reel sektör yatırımı olan Star Rafinerisi Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en büyük petrol tesislerinden biri olarak inşallah faaliyet gösterecektir. Rafineri ülkemizin ilk Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi'ne sahip projesi olma özelliğini de taşıyor. Böyle bir yatırım olunca bizim üzerimize düşen de bir görev var, kendilerine ayrıca bir destek de vereceğiz, o destek de bundan böyle sadece bakanlıkta bütün muameleler yürümek suretiyle işlemler bu teşvikten de istifade etmiş olacak. Zira marifet iltifata tabidir, iltifatsız olursa zaidir." diye konuştu.



"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YERLİLEŞTİRME PROJESİDİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu rafineri Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir. Bu şekilde petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolar civarında tasarruf edilmesi, petrol ürünlerinde dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Günde 214 bin varil, yılda 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine ve 1,6 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip rafineride dizel, nafta, jet yakıtı ve LPG gibi petrol ürünlerinin üretimi gerçekleştirilecek. İstihdam boyutuyla da önemli olan bu tesiste bin 100 kişi görev yapacak. Böylece Türkiye ve Azerbaycan ekonomilerine önemli bir girdi sağlamanın yanında Ege Bölgemizin refahını da yükseltmiş olacağız." dedi.



İki devlet bir millet olarak kendi ülkelerinin yanında bölgedeki tüm halkların güvenliği, istikrarı, refahı ve zenginliği için de çalıştıklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



DOĞU AKDENİZ’DEKİ HİDRO KARBON YATAKLARI…



"Gönül bölgedeki herkeste bu samimiyeti görebilmeyi isterdi. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına yönelik tek taraflı oldu bittiler gibi başarısızlığa mahkum çeşitli girişimlerden üzüntü duyuyoruz. Bu durum bölgemizde hala istikrarsızlık ve gerilimden beslenme politikalarından vazgeçemeyenler bulunduğuna da işaret ediyor. Türkiye olarak bu tür dayatmalara karşı cevabımızı hem sahada hem de diplomatik alanda en güçlü şekilde vermeyi sürdüreceğiz. Ülkemizi ve kardeşlerimizi yok sayan hiçbir teşebbüsün başarı şansı olmadığını eninde, sonunda tüm taraflar görecektir. Dostluğa, dayanışmaya, birlikte kazanmaya yönelik her teklife açık olduğumuzu buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum."



Açılışı yapılan tesisin kazançlı iş birliğinin en güzel örneği olduğunu ve herkesi benzer iş birliklerine davet ettiklerini belirten Erdoğan, "Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgemizin güvenliği ve istikrarının olmazsa olmaz aktörleri olduğu artık herkes tarafından kabul edilmeye başlanan bir gerçektir. Bu iki ülkenin içinde yer almadığı, rıza göstermediği, destek vermediği hiçbir proje hedefine ulaşamaz." diye konuştu.



"KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL"



"Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin çeyrek yüzyıldır hala işgal altında bulunuyor olması kabul edilebilir bir durum değildir." ifadesini kullanan Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan'ın bu sorunun çözümü için yaptığı girişimlere uluslararası toplumun daha fazla sessiz kalamayacağını söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:



"Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bölgesel ve küresel sorunların çözümü için kurulan yapılar bu sessizliklerinin bedelini kendi içlerini boşaltarak, varlıklarını çürüterek ödüyorlar. Adalet ve hakkaniyet duygusundan uzak içi boş bir uluslararası sistemin hiçbir toplumun ve bireyin nezdinde itibarı kalmaz. Biz uluslararası toplumun Karabağ meselesi başta olmak üzere dünyada ortaya çıkan haksızlıklara dur demesini bekliyoruz. Şayet istikrara, huzura, refaha yönelik kurallar istisnasız tüm devletler için uygulanmazsa kimse geleceğine güvenle bakamaz. Türkiye ve Azerbaycan olarak biz her hal ve şart altında inandığımız değerler uğrunda verdiğimiz ortak mücadeleye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle bu kutlu davada muvaffak olacağız."



Rafinerinin açılışını Aliyev ile yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Star Rafinerisi ülkelerimize, milletimize ve bölgemize hayırlı olsun diyorum. Bu projenin ülkemize kazandırılmasında ve inşasında başta değerli kardeşim İlham Aliyev ve emeği geçen herkese özellikle teşekkür ediyorum." dedi.



Konuşmaların ardından iki Cumhurbaşkanı, "Her şeyi başlatan petrol damlasını" simgeleyen damlaya dokunarak tesisi açtı ve daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi.



Törende TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da yer aldı.



Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in davetlisi olarak törene katıldı.