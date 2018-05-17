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Erdoğan: “BM, bütün bu olaylar karşısında bitmiştir, tükenmiştir”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamla ilgili

Erdoğan: “BM, bütün bu olaylar karşısında bitmiştir, tükenmiştir”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamla ilgili

17 Mayıs 2018 Perşembe 06:48
Erdoğan: “BM, bütün bu olaylar karşısında bitmiştir, tükenmiştir”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamla ilgili "Birleşmiş Milletler, bütün bu olaylar karşısında bitmiştir, tükenmiştir, çökmüştür. Zira Birleşmiş Milletler adalet tesisi için vardır ama şu anda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine hukukumuz ileri derecede olmasına rağmen ulaşamıyoruz." dedi.

Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınlarıyla birlikte yaptı.

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ilişkin Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz, hak ve adalet bilmez, şımarık, küstah, insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalınmasının, çok tehlikeli bir kapının açılması anlamına geleceğini söyledi.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının ağır tahribatının, insanlığı uluslararası kurumlar etrafında birleşerek huzuru ve güvenliği, kurallara dayalı bir düzeyde aramaya yönelttiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

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"İsrail'in korsanlıkları, bu düzenin kökten sarsılmasına ve artık son hadiselerle birlikte açıkça yıkılmaya başlamasına yol açmıştır. Daha önce Avrupa'nın göbeğindeki Bosna'da, Afrika'nın pek çok yerinde, Somali'de, yakın zamanda Irak ve Suriye'de kötü imtihanlar veren uluslararası sistem Filistin'deki tavrıyla adeta intihar etmektedir. İşte Birleşmiş Milletler, bütün bu olaylar karşısında bitmiştir, tükenmiştir, çökmüştür. Zira Birleşmiş Milletler adalet tesisi için vardır ama şu anda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine hukukumuz ileri derecede olmasına rağmen ulaşamıyoruz.

Şayet İsrail zorbalığına daha fazla sessiz kalınırsa dünya hızla haydutluğun hakim olduğu bir kaosa doğru sürüklenecektir. Güçlü olanın istediğini aldığı, mazlum olanın ise hep kaybettiği böyle bir düzen insanlığın sonu demektir. Biz bu kötü gidişe itiraz ediyoruz, bedeli ne olursa olsun. Sonuna kadar hakkın, hakikatin, mazlumun yanında yer alacağız. Bizim için bu tavır konjonktürel değil ilkeseldir. Aynı tavrı Suriye, Irak, Somali, Bosna, Kırım, Karabağ konusunda da gösteriyoruz."

Bugüne kadar mazlumun kimliğine bakmadıklarını ve bakmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin, dünyanın 17'nci büyük ekonomisi olmasına rağmen insani yardımlarda milli gelire oranla dünyada birinci sırada yer almasının nedeninin bu olduğunu belirtti.
 

Son Güncelleme: 17.05.2018 09:58
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