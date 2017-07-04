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04 Temmuz 2017 Salı 07:23

Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı May İle Telefonda Görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular çerçevesinde Kıbrıs Konferansı'nın gidişatına dair görüş teatisinde bulunuldu.

Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı May İle Telefonda Görüştü
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TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİRLEŞİK KRALLIK BAŞBAKANI MAY ARASINDAKİ TELEFON GÖRÜŞMESİNDE, İKİLİ İLİŞKİLERİN YANI SIRA BÖLGESEL KONULAR ÇERÇEVESİNDE KIBRIS KONFERANSI'NIN GİDİŞATINA DAİR GÖRÜŞ TEATİSİNDE BULUNULDU

EKONOMİK İLİŞKİLER VE SAVUNMA SANAYİ BAŞTA OLMAK ÜZERE İKİLİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME KARARLILIKLARINI TEYİT EDEN İKİ LİDER, TERÖRÜN HER TÜRÜYLE MÜCADELE KONUSUNDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEKLERİNİ BELİRTTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular çerçevesinde Kıbrıs Konferansı'nın gidişatına dair görüş teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşik Krallık Başbakanı May, Kıbrıs müzakerelerinde tıkanıklığın aşılarak, her iki taraf için de adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Ekonomik ilişkiler ve savunma sanayi başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit eden iki lider, terörün her türüyle mücadele konusundaki iş birliğini daha da güçlendireceklerini belirtti.

Erdoğan ve May, G-20 zirvesinde Hamburg'da görüşebileceklerini de ifade etti.

Birleşik Krallık Başbakanı May'in görüşme vesilesiyle, terör örgütünün son günlerde AK Parti İlçe Başkan Yardımcılarına yönelik suikastlerini kınadığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini ilettiği kaydedildi.

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