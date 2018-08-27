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Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı May ile telefonda görüştü

Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı May ile telefonda görüştü

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:09
Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı May ile telefonda görüştü

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May, ikili ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemine dikkati çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İngiliz mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmelere de değinildiği kaydedildi.

 

 

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Son Güncelleme: 27.08.2018 16:45
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