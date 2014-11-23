Erdoğan-Biden Görüşmesi

ERDOĞAN: "İSTİŞARE ETTİĞİMİZ PEK ÇOK KONUDA ABD İLE FİKİR BİRLİĞİ İÇİNDE OLDUĞUMUZU DA MEMNUNİYETLE GÖRDÜĞÜMÜZÜ İFADE ETMEK İSTERİM"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "İstişare ettiğimiz pek çok konuda ABD ile fikir birliği içinde olduğumuzu da memnuniyetle gördüğümüzü ifade etmek isterim" dedi.

Erdoğan ve Biden, Beylerbeyi Sarayı'nda yaklaşık 3,5 saat süren çalışma yemeğinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak ve dost olarak stratejik ortaklıktan model ortaklığa geçiş sürecini başarmış olan iki ülkenin, Orta Doğu'dan Afganistan'a, Balkanlar'dan Doğu Akdeniz ve Kafkaslar'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada yakın işbirliği içerisinde olduğunu söyledi.

Bu işbirliğinin, uluslararası barış ve istikrarın muhafazası, terör ve aşırıcılıkla mücadele, enerji güvenliği, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi gibi bir çok önemli meseleyi çerçevelediğini, bunlara karşı mücadeleyi gerektirdiğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"ABD ile işbirliğimizi güçlendirerek devam ettirmek istiyoruz. Sayın Biden ile az önce yaptığımız görüşmede ve bilahare onura verdiğimiz yemekte de bir çalışma yemeği olarak orada da konularımızı ele alma fırsatımız oldu. Her şeyden önce birinci derecede Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler ile DEAŞ (IŞİD) tehdidi konusunda etraflıca bir görüşme imkanımız oldu. Gerek DEAŞ'ın Musul'dan doğuşu tekrar Musul'a dönüşü, Suriye'de palazlanması bütün bu süreçleri ele alma fırsatımız oldu. Tabi ki bu konuda kapsamlı, ayrıntılı bir görüşmeyi bugüne kadar sürdürdük ve sürdürmeye de devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde Kıbrıs, Ukrayna, Kafkaslar, Afganistan, ortaya çıkan bütün bölgedeki güncel gelişmeleri karşı karşıya bulunulan sorunları ele alma imkanlarının olduğunu anlattı.

Gündemde ön planda olan bu meselelere ilaveten diğer bazı bölgesel ve küresel konuları da birlikte değerlendirme fırsatı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Özellikle Kuzey Afrika'daki son gelişmeleri değerlendirme imkanımız oldu ve istişare ettiğimiz pek çok konuda ABD ile fikir birliği içinde olduğumuzu da memnuniyetle gördüğümüzü ifade etmek isterim.

Bu konudaki işbirliğimizi ileri götürme yönünde ortak kararlılığa sahip olduğumuzu da müşahede ettik. En önemlisi iki NATO müttefiki olarak birbirimizin savunma ve güvenliğine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik" diye konuştu.

KÜRESEL BARIŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günümüzde küresel barışın ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, bunun yansımalarının bölgede özellikle kendini gösterdiğini dile getirdi.

Buna karşılık uluslararası sistemin, bir yandan arka arkaya gelen bölgesel şoklarla sarsılırken, diğer yandan kendisinden beklenen dengeleyici ve düzenleyici rolü ifa etmekte maalesef yetersiz kaldığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bu stratejik ortamda Türkiye ile ABD arasındaki işbirliği ve dayanışma daha da büyük bir anlam ve önem kazanıyor. ABD ile yakın işbirliği ve eşgüdüm içerisinde atacağımız bu adımlar hem bölgemizde hem ötesinde yaşanan gelişmelerin yönünü tayin edecek niteliktedir.

Bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin korunması için ABD ile işbirliğimizi derinleştirerek daha da etkin kılmaya kararlıyız. Bugünkü görüşmelerimiz bu bakımdan çok çok önemlidir. En üst düzeydeki temaslarımız aynı yoğunlukta devam edecektir. ABD ile ilişkilerimiz ortak değerler ve müşterek menfaatler temelinde karşılıklı saygıya dayalı biçimde günün stratejik şartlarına da uyum sağlayarak gelişiyor. Türkiye-ABD ilişkilerimizin bugün her zamankinden daha kapsamlı ve daha güçlü olduğuna inanıyorum. Sayın Biden'e gerek şahsı gerek heyeti gerek eşiyle birlikte yapmış oldukları bu ziyaretin anlamlı olduğunu ve neticesinin de bereketli olacağını tahmin ediyorum."