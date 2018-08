Erdoğan: “Amerika Türkiye'ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır“

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin, "Biz dün akşama kadar sabrettik. Şimdi ben de bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum, Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız, varsa. Arapların güzel bir atasözü var, 'Men dakka, dukka.' Biz de bunu yapacağız. Hiçbiri mütekabiliyet anlayışının dışında değildir. Siz böyle yaparsanız, ha bunun mütekabiliyeti budur. Biz de bunu yaparız." dedi.



Başkan Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi"ndeki konuşmasında gerçekleştirecekleri yatırımlara ilişkin bilgi verdi.



Şimdi de Millet Bahçeleri'yle halkın hayat kalitesini yükseltecek yeni bir dönemi başlattıklarını belirten Erdoğan, "Bütün bunlarla beraber Millet Kıraathanelerini açmak suretiyle, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve Millet Kıraathanelerinde onları çok daha güçlü hale getirmenin azmi içindeyiz." ifadesini kullandı.



Türkiye'yi 16 yılda ekonomide 3,5 kat büyüttüklerini, dış politikada ciddi adımlar attıklarını anlatan Erdoğan, "Son zamanlarda malum gelişmeleri sizler de takip ettiniz, ediyorsunuz. Amerika'nın özellikle son İzmir'deki papaz Brunson olayıyla alakalı attığı adım stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır. Amerika bu adımla birlikte aslında Türkiye'ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır. Bir taraftan 'model ortak' diyeceksin, öbür taraftan 'stratejik ortak' diyeceksin, 'müttefik' diyeceksin, PKK ile FETÖ ile ilişkisi olan buradaki bir papazını savunmanın gayreti içine gireceksin. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye bu hukuk devleti anlayışı içerisinde hukukun gereği neyse bunu yapacaktır. Şunu söyleyeyim; Bizimle asla bir takas anlayışı içerisinde 6 kez Amerika'ya girip çıkan Halk Bankamızın Genel Müdür Muavini'ni tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girme. Böyle bir anlayış bizim anlayışımız değildir. Hukuk neyse biz bunun yanında olduk. Sadece bu değil, Halk Bankamıza hiçbir alakası olmadığı halde, bir bedel ödetme yoluna gitmeyi de asla doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

Suçlu varsa bedelini ödeyeceğini ama suçu yoksa ona bedel ödetme gayreti içine girmenin kimsenin de haddine olmadığını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Şunu da çok açık, net ortaya koymam lazım. O da şudur; Benim kalkıp İçişleri Bakanımı, Adalet Bakanımı, Brunson ile ilgili olarak, 'onu yakından takip etti, ona şöyle yaptılar, böyle yaptılar' demek suretiyle Amerika'daki mal varlıklarına el koyuyoruz mantığı, mantık değildir." değerlendirmesinde bulundu.



"Yani bu Teksas'takilerin işi olabilir ama kalkıp da burada Amerika'da herhangi bir mal varlığına sahip olmayan bakanlarımla ilgili böyle bir yaklaşımı kabullenmek asla mümkün değildir." diyen Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Şimdi ne olacak? Biz dün akşama kadar sabrettik. Şimdi ben de bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum; Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız, varsa. Arapların güzel bir atasözü var, 'Men dakka, dukka.' Biz de bunu yapacağız. Hiçbiri mütekabiliyet anlayışının dışında değildir. Siz böyle yaparsanız, ha bunun mütekabiliyeti budur. Biz de bunu yaparız. Üstelik ben buradan tabii şunu söylüyorum; Sayın Trump'a bunları söyledim. Dışişleri Bakanım, Singapur'da Dışişleri Bakanı'na söyledi. Daha yeni. Söylenen ne? 'Türkiye ile bu alanda bu şekilde bir yaklaşım doğru değil. Eğer burada samimi hareket edeceksek, gerçekten stratejik ortaksak, ortaklığımızın gereğini yapalım.' Biz sizlerle Somali'de beraber olmadık mı? Biz sizlerle Afganistan'da beraber değil miyiz? Biz sizlerle dünyanın değişik yerlerinde NATO'da bir ve beraber olduğumuz için ortak adımlar atmadık mı? Siz ortaklarınıza bu tür bir yaklaşım içerisinde olursanız, biz sizleri nasıl tanımlayacağız?"



Türkiye'nin, bu anlayışla, bu şekilde bir yaklaşımla terbiye edilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Bu sadece evangelist, siyonist bir yaklaşımın tezahürüdür. Olayın aslı budur. Burada Sayın Trump çok büyük bir oyuna gelmiştir. Oyun kurucuları da gayet iyi biliyor. Bu oyunu Sayın Turmp'ın bozması gerekir." diye konuştu.



Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bu noktada kararlı olduğunu ve kararlı duruşunu dürüst olduğu için aynen devam ettireceğini bildirdi.



Türkiye'nin dış politikasını hiçbir zaman yalanlar, sahte, düzmece tezgahlar üzerine kurmadığını belirten Erdoğan, her zaman dik durduklarını, ancak dikleşmediklerini kaydetti.



Türkiye büyüttükçe, güçlendirdikçe ve kalkındıkça eski Türkiye'nin zayıflıklarına, zaaflarına, teslimiyetine alışanların adeta çıldırdığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Ülkemize yönelik saldırıların sebeplerine şöyle bir bakın. Ortada bir tane akılla, mantıkla, gerçekçilikle, hakla, hukukla izah edilecek husus bulamazsınız. Tamamı da siyasi ve ekonomik olarak ülkemizi geriletmeye, sindirmeye, korkutmaya yönelik söylemler ve eylemlerle üzerimize gelenlere cevabımızı her fırsatta verdik, vereceğiz. Şunu da samimiyetle söylüyorum, biz burada bir kez daha rabiamızı ortaya koyacağız. Rabiamızla yürüyeceğiz. Rabiamız; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.



Hiç kimse, Türkiye'yi bu dört ilkesinden geriye döndüremeyecektir. Gezi olaylarında şehirlerimizin, sokaklarını, meydanları yakıp yıkarak gözümüzü korkutmaya çalıştılar. Sahnelenen oyunu gördük ve kararlı duruşumuzla vandalları sokaklardan temizledik. Ardından FETÖ'yü devreye sokup, 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimini başlattılar. Şimdi FETÖ'nün askerleri nerede? Amerika'da. Kim var arkasında, kusura bakmasınlar Amerika var. Nerede? Almanya'da. Almanya ile de tabii bunları konuşacağız. Bu nasıl dostluktur, bu nasıl ittifaktır. Bu ittifakı bozmaları, veyahut da sahiplenmeleri gerekir. Milletimizle birlikte biz tezgahı bozduk. Hem mahalli idareler, hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığımız sonuçlarla darbecilere ilk derslerini verdik."



Bölücü terörü ülke gündeminden çıkarmak için her yolu denediklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, örgüt mensuplarının kaçacakları yeri de bulduklarını söyledi.



Erdoğan, "Nereye kaçtılar? Ya Amerika'ya, ya Almanya'ya, ya Belçika'ya, ya Fransa'ya, ya Hollanda'ya... Buralara kaçtılar ve buradan destek alıyorlar. Devletimizin ve milletimizin hüsnüniyetin istismar edildiğini gördüğümüzde yeniden terör örgütünün tepesine binip tarihinin en büyük darbelerini indirdik." dedi.



Çukur eylemleriyle milletin huzurunu kaçıranları, açtıkları çukurlara gömdüklerini anlatan Başkan Erdoğan, sınır ötesinden Türkiye'yi taciz edenleri de bulundukları yerlerde imha ettiklerini kaydetti.



Başkan Erdoğan, "Bu şekilde Türkiye'yi ele geçiremeyeceklerini görenler, 15 Temmuz'da FETÖ ihanet çetesine mensup teröristler aracılığıyla darbe girişiminde bulundular. Ne ülkemizde, ne de tarihte örneği olmayan bir şekilde, milletimiz bu darbe teşebbüsünü sadece imanı, cesareti ve çıplak elleriyle önlemeyi başardı. Zira, 'İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür.' Ben, 15 Temmuz destanının tüm kahramanlarını bir kez daha saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Rabbime, bana böyle bir milletin evladı olmayı nasip ettiği için sonsuz hamd ediyorum." diye konuştu.