Erdoğan: “Akdeniz’de kararlıyız, bizi zora sokmayın”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalıların, Exxon’un Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışması için “Oraya siz girmeyin bunun dışında ne yapacaksınız yapın” havasında olduğunu söyledi.

Erdoğan Fransa dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de mevcut uzlaşmazlığın, tehlikeli bir noktaya gitmemesi için sizce nasıl bir mekanizma işletilmesi lazım?” sorusu da yöneltildi. Doğu Akdeniz’de çıkarların çatıştığını söyleyen Erdoğan, “Bu konuda dostlarımıza da gerekeni söylüyoruz. ‘Bizi dara, zora sokmayın’ diyoruz.” ifadesini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu konu ile ilgili olarak çıkarlar çatışıyor muhakkak. ABD’lilerin Exxon Mobil ile Rumların müşterek bir çalışması var. ABD’liler de ‘Oraya siz girmeyin bunun dışında ne yapacaksınız yapın’ havasındalar. Biz malum önce kuzeyden başladık şu anda. Bu iş için iki sondaj gemimiz, iki sismik gemimiz olacak. Sondaj gemilerimizden biri Doğu Akdeniz’de, diğeri Karadeniz’de çalışacak. Sismikler zaten çalışıyor. Böylece kararlı bir şekilde biz bu yola devam edeceğiz. Yanlarında koruma, güvenlik olarak bütün her türlü tedbir alınmış vaziyette. Biz bu konuda dostlarımıza da gerekeni söylüyoruz. ‘Bizi dara, zora sokmayın’ diyoruz. Karşılıklı güven ancak bu şekilde tesis edilebilir. Bizim anlayışımız budur.”