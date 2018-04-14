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ERDOĞAN, AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN SAYISININ YAKLAŞIK 4 BİN 200 OLDUĞUNU BİLDİRDİ

TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının yaklaşık 4 bin 200 olduğunu bildirdi.

ERDOĞAN, AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN SAYISININ YAKLAŞIK 4 BİN 200 OLDUĞUNU BİLDİRDİ

TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının yaklaşık 4 bin 200 olduğunu bildirdi.

14 Nisan 2018 Cumartesi 16:35
ERDOĞAN, AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN SAYISININ YAKLAŞIK 4 BİN 200 OLDUĞUNU BİLDİRDİ
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TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının yaklaşık 4 bin 200 olduğunu bildirdi.
Erdoğan, partisinin Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi öncesinde İBB Fatih Spor Kompleksi yanındaki alanda halka seslendi.
Bugün Fevzi Paşa Caddesi'nde biraz yürüdüğünü ve büyük bir coşku, heyecan ve aşkla karşılaştığını dile getiren Erdoğan, "İnşallah bunu 2019 Mart'ında da ardından inşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçiminde de görürüz." dedi.
Vatandaşlarla "Rabia" işareti yapan Erdoğan, 81 milyonun tek devlet olduğunu belirterek, "Niye? Rabbimiz öyle emrediyor da onun için. Bizi kavimler halinde, kabileler halinde yaratan Rabbimiz, üstünlüğü şu kavime, bu kavime vermedi. Üstünlük neyle? Üstünlük ittika ile takvayla... Paran, pulun üstünlük sebebi değil. Makam, mevki üstünlük sebebi değil. Hepimizin yarın gideceği yer neresi? İki metreküp mezar. Elimizde garanti var mı? Sağımız olduğu gibi kabristan. Zaten ölümü öldürdüğümüz gün güçlüyüz." diye konuştu.
Afrin'de bunu gördüklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Afrin'deki gazilerden, komuta kademesinde, yanıma geldiler. Bir tanesi çok manidardı. Arkadaşı dedi ki 'Bu komutan, Cumhurbaşkanım, çok farklı.' 'Nedir' dedim farkı? 'Bu, cephede adeta delik deşik oldu.' Özgür Suriye Ordusu'ndan. 'Karnı yok.' dediler. 'Aç bakayım.' dedim, açtı. Hakikaten karnı alınmış. Dikişler tamamıyla... Omuzdan aldığı mermiler, kalçadan aldığı mermiler. O haliyle tekrar cepheye gitmiş. PKK terör örgütü onun başına çok büyük paralar veriyor. Fakat ondaki o inanç, ondaki o iman farklı bir şey. Akif diyor ya 'İman ki o cevher ki İlahi ne büyüktür/İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.' Satılıklarla onların imanı bir olur mu? Bay Kemal ne diyor? 'Onlar.' diyor 'Terör örgütü terör.' Bay Kemal, onlar benim Mehmetçiğimle beraber Afrin'de savaşan yiğitler. Sen terör örgütü mensuplarıyla kol kola gidebilirsin ama onlar terör örgütüyle değil, tam aksine benim Mehmedimle kol kola Afrin'de savaştılar, savaşıyorlar. İşte şu anda da Afrin'de etkisiz hale getirilenlerin sayısı ne oldu biliyor musunuz? Yaklaşık 4 bin 200."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretini de eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Bak, hani gitmiyordun? Ne oldu? Şimdi Hatay'a filan gitmiş. Hani sanatçılarla filan dalganı geçiyordun. 'O adamın yanında ne işiniz var.' diyordun. Ne işin var senin Hatay'da ya? Niye? Kardeşlerim, hesaba çektiler, 'Yanlış oluyor.' dediler, 'Gitmen lazım.' dediler. Bu adam aynısını nerede yaptı bir de biliyor musunuz? 15 Temmuz'un sonrasında, 7 Ağustos'ta Yenikapı Mitingi'ni yaptık mı? Ben Yenikapı mitinginde ona da davet gönderdim. Sayın Bahçeli'ye gönderdim. Sayın Bahçeli anında cevabını verdi ve geldi. Ama beyefendi Bay Kemal, cuma akşamına kadar gelmeyeceğini söylüyordu. Son cuma akşamı, baskılar neticesinde o da geleceğini bildirdi. O bizim 7 Ağustos'taki barış, dayanışma mitingimize leke getirdi. Niye? Çünkü sonraki süreçte 7 Ağustos'un bir barış mitingi olmadığı, kardeşlik mitingi olmadığı istikametinde açıklamalar yaptı. Ne söylersen söyle. Biz milletle barışığız, biz milletimizle el eleyiz. Biz demokrasiyi yeniden inşa ediyoruz ve bununla bu yolda devam ediyoruz. Bizim ruhumuzda kardeşlik inşa edilmiş vaziyette. Çünkü biz birbirimizi Allah için seviyoruz. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Akrabalık için değil, makam, mevki için değil, sadece Yaradan'dan ötürü."
Bayrakta şehitlerin kanının olduğunu, hilalin bağımsızlığın simgesi, yıldızın da şehitlerin kendisi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte 780 bin kilometrekarelik bu vatan toprakları şehit kanlarıyla yoğruldu ve vatan oldu. Bu vatanı böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz." dedi.
Terör operasyonları konusunda da bilgi veren Erdoğan, şunları söyledi:
"Cudi, ne yaptık görüyorsunuz, inlerine girdik, Gabar'da inlerine girdik, Tendürek'te inlerine girdik, Bestler Dereler'de inlerine girdik, hala giriyoruz, gireceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Yurt dışında, Kosova'da aldık geldik mi 6 tanesini FETÖ. 3 tanesini de Gabon'dan aldık geldik mi? FETÖ. Yurt dışından 80 tane FETÖ'yü aldık geldik. Almaya devam. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Çünkü şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız."
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet olmadığını vurgulayan Erdoğan, Cumhur İttifakı ile de 81 milyona bir mesaj vereceklerini belirtti. Erdoğan, "Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. İnşallah sandıklardan farklı çıkacağız. Farklı çıkalım ki Türkiye'de yeni bir dönem başlasın." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonrasında alandakilere satranç takımı dağıttı.
Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ravza Kavakçı Kan ve Mehdi Eker, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
Fatih Belediyesi'ne bağlı mehter takımı da Erdoğan'ın konuşması öncesinde, surlar üzerinde konser verdi. Konser sırasında mehter ekibinde yer alan bir grup, Türk devletlerinin bayraklarını taşıdı. Bazı çocukların da Erdoğan maskesi taktığı görüldü.

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