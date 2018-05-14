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Erdoğan, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını eleştirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve İslam İş birliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin,

Erdoğan, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını eleştirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve İslam İş birliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin,

14 Mayıs 2018 Pazartesi 06:35
Erdoğan, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını eleştirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve İslam İş birliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin, "ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir" ifadesini kullandı.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyarak uluslararası hukukun en temel ilkelerini, uluslararası toplumun iradesini, tarihi ve sosyal gerçekleri hiçe sayan tutumunu sürdürmeyi tercih ettiğini gösterdiğini belirtti.

"ABD'nin insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal ettiğini, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar verdiğini ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybettiğini" ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak, gerçekten barışı istediğini defalarca kanıtlayan Filistin tarafını cezalandırmıştır. Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, abluka ve yasa dışı yerleşimlerle iki devletli çözüme yönelik taahhütleri çiğneyen, barışı bizzat imkânsız hale getirmeye çalışan, BM kararlarını sistematik şekilde ihlal eden İsrail hükümetini ise ödüllendirmiştir. Tarih ve insanlık vicdanı Filistinli kardeşlerimize yapılan haksızlıkları asla affetmeyecektir. Filistin sorununa adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde vücut bulmasıyla mümkün olacaktır."

İSRAİL'E İTİDALLİ DAVRANMA ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Filistin devleti ile dost ve kardeş Filistin halkının her daim yanında duracağını, haklı davasında Filistinli kardeşlerini asla yalnız bırakmayacağını vurguladı.

Filistin topraklarında bugün yaşanması muhtemel olaylar konusunda İsrail yönetimini sorumlu ve itidalli davranmaya davet eden Erdoğan, bu kritik günde, can kayıplarının önlenmesi için gerekli hassasiyetin azami düzeyde gösterilmesi gerektiğine dikkati çekti.

 

Son Güncelleme: 14.05.2018 10:03
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