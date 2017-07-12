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12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:36

ERDOĞAN: `AB, OLMAZSA OLMAZ BİR YER DEĞİL”

ERDOĞAN: `AB, OLMAZSA OLMAZ BİR YER DEĞİL”
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“AB BİZE KARŞI ÇOK AÇIK, NET OLUR DA MESELA ‘BİZ TÜRKİYE’Yİ AB’YE ALAMAYIZ’ DERSE, BU BİZİ RAHATLATIR"

"AB, OLMAZSA OLMAZ BİR YER DEĞİL”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) süreci hakkında, "AB, bu noktada bize karşı çok açık, net olur da mesela biz Türkiye’yi AB'ye alamayız derse, bu bizi rahatlatır." dedi.

Erdoğan, BBC'nin "HARDtalk" programına verdiği özel mülakatın yayınlanan kısa bölümünde Türkiye ve AB ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

"Türkiye sizce AB'nin içinde mi yoksa dışında mı kalsa daha iyi olur? Sizin kişisel görüşünüz nedir? İçeride olmak mı daha iyi, dışarıda kalmak mı daha iyi?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, "Şimdi biz, verdiğimiz sözü tutuyoruz. Fakat AB, bu noktada bize karşı çok açık, net olur da mesela biz Türkiye’yi AB'ye alamayız derse, bu bizi rahatlatır. Biz de B planımızı, C planımızı uygulamaya koyarız. Yani bizim için AB olmazsa olmaz bir yer değil. Türkiye ayakları üzerinde duran, bugün kişi başına milli geliri 11 bin doları aşmış bir ülke" ifadesini kullandı.

Gazetecinin "Kişisel olarak Türkiye’nin AB’nin dışında olmasının daha iyi olacağını söylüyormuşsunuz gibi geliyor bana" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Başbakan olduğum ilk zamanlarda bizim AB’deki lider zirvesinde bize yaklaşımları şuydu: Türkiye bir sessiz devrim yaptı diyorlardı ama şimdi aynı Avrupa, ne yazık ki bizi liderler zirvesine davet etmedikleri gibi, devamlı oyalıyorlar. Şu anda benim halkımın büyük bir çoğunluğu AB’yi aslında istemiyor, AB’nin bize karşı yaklaşımını da samimi bulmuyor. Dolayısıyla biz buna rağmen AB'ye karşı samimiyetimizi bir müddet daha devam ettireceğiz, bakalım nereye varacak?"

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