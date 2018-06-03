Erdoğan: 53 kardeşimin kanı Demirtaş'ın eline bulanmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da yaptığı konuşmasında 6-8 Ekim olaylarının sorumlusu olarak Selahattin Demirtaş'ı gösterdi. Erdoğan, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş için, "Bunun bedelini ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da miting düzenledi. Erdoğan konuşmasında Selahattin Demirtaş'a yüklendi. Erdoğan, Edirne Cezaevi'nde tutukluluğu ve yargılanma süreci devam eden Demirtaş'ı 6-8 olaylarının sorumlusu olarak işaret etti.



Erdoğan, Demirtaş için 'Bunun bedelini ödeyecektir' sözlerini kullandı.



Erdoğan, 'Sokaklarda sizi birbirinize kırdırarak tehditle, haraçla aramıza girmeye çalıştılar. İrade, erdem ve cesaretle, sizlerin desteği ile Türkiye şahlanacak. 35,5 katrilyon yatırım yaptık. Diyarbakır'ı ayağa kaldıracağız dedik.



Eski stadı da inşallah Millet Bahçesi'ne çevireceğiz. Biz yaparız bu HDP yıkar. Onlar bu ülkede yıkmak için var. Camilerimizi yaktılar yıktılar, bombaladılar. Saat kulesini yaktılar yıktılar.



Siz korkuyu korkutan insanlarsınız, ölümü öldüren insanlarsınız. Üç yıl önce Suriçi'nde asla görmek istemediğimiz olaylar yaşandı. Güvenlik güçlerimize saldıran teröristler kaçarken vatandaşlarımızı kendilerine canlı kalkan yapmak istediler. Diyarbakır'ın bu sembol merkezini tarihine uygun hale getirdik.



Teröristleri imha etmekle kalmadık, Sur'u baştan sona inşa ve ihya ettik. Diyarbakır demek taş ev demek. 350 tane taş evin inşasına başladık. Bu sayıyı bin 500'e çıkaracağız.



GAP'ın en önemli illerinden biri olan Diyarbakır'ı sulama projeleri ile ihya ettik.





Huzurun kıymetini Diyarbakırlı çok iyi bilir. Hiçbir Kürt kardeşimiz sadece Kürt olduğundan mağdur edilmiyor. Silahlı kuvvetlerimiz bölgenin huzuru için elinden geleni yapıyor. Bugün devlet hiç olmadığı kadar halkın yanındadır.Ret ve inkar politikalarından eser kalmadı. Kimliğinizin ve inancınızın önünde hiçbir engel yok.'da 53 Kürt kardeşimi sokağa dökülün diyen kimdi?'deki değil mi, sokağa dökülün dedi. Ne oldu 53 kardeşimiz orada öldürüldü,oldu. Ölenler kimdi benim Kürt kardeşlerim değil miydi?evladımız değil miydi? Şimdiadayı olmuş.Bakıyorum hepsi türbe ziyaret eder gibi'deye beyefendiyi ziyarete gidiyorlar. Bay Muharrem bununla övünüyor. Gideceğim ziyaret edeceğim diyor. Oradan sana ne gelecek. 53 Kürt kardeşimin kanı, bu Demirtaş'ın eline bulanmıştır. Bunun bedelini er veya geç ödeyecektir.Yoksa tarih bizi affetmez. İnşallah 24 Haziran'da sandıkta benim Kürt kardeşimin hesabını soracaktır. Öyle saz alıp saz çalmakla benim Kürt kardeşime hizmet olmuyor. Kimse Kürtlere devlet aramasın, Kürtlerin devleti'dir.Öyle 'Ben şuyum, ben buyum' diyerek, milletin hak ve özgürlüklerini hiçe saymaya kalkarsanız, bu devlet buna izin vermez.Biz, Kürtlerin bizatihi kendilerini bir sorun olarak gören anlayışa nazire olarak 'Kürt sorunu yoktur' diyoruz.Asla değişmeyecek ve hep öyle kalacak resmi dilimiz Türkçe ne kadar değerliyse, anadiliniz Kürtçe de o kadar kıymetlidir.