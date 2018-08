Erdoğan '100 Günlük Eylem Planı'nı açıkladı

"100 Günlük Eylem Planı"nı açıklayan Erdoğan, binden fazla projenin mevcut bütçe ile yapılacağını söyledi. Musul ve Basra başkonsolosluklarının bu dönemde yeniden açılacağını kaydeden Erdoğan, 20 bin sözleşmeli öğretmen atanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ekonomik bir savaşta olduğunu da belirterek vatandaşa döviz ve altınlarını yastık altından çıkarma çağrısı yaptı.

Hükümetin '100 Günlük Eylem Planı' Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



'Türkiye tarihi bir dönüşümü başarıyla tamamladı. Bu dönüşüm tamamen demokratik bir sistem içinde gerçekleşmiştir. Meclis'te ettiğimiz yeminde sistemin fiilen işlemeye başladığı günden bu yana yoğun bir mesai içerisindeyiz.



Milletimize verdiğimiz sözleri hayata geçirecek plan ve projeleri açıklıyoruz. Devlet hizmetlerinde en küçük aksamaya imkan vermeyecek şekilde yürütüyoruz. İlk iş olarak Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarımızın atamalarını yaptık. Anayasa değişikliğine uygun şekilde ilga edilmesi gereken kanunları yürürlükten kaldırdık. Bakan yardımcılarımızın önemli bir bölümünü atadık. Ofislerin işler hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bugün de 100 günlük icraat programımızı sizlerle paylaşıyoruz.







Orta Vadeli Programı Ağustos ayı sonuna kadar kamuoyuna ilan etmeyi planlıyoruz. 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarımıza başladık. Kasım ayı sonuna kadar bunu da tamamlamayı hedefliyoruz. İlk 100 günde tamamlanacak proje sayısı binin üzerindedir. Biz bunlardan daha önemli ve öncelikli gördüğümüz 400'üne programda yer verdik. Burada bazı başlıkları ifade etmekle yetineceğiz. 100 günde ve 46 milyar liralık bütçe ile hayata geçirilecek proje yeni dönemin ateşleyici gücü olacak. İlave kaynak ihtiyacı doğmamasına ve mevcut bütçe ile yürütülmesine dikkat ettik.



400 PROJENİN 48'İ SAVUNMA SANAYİİNE YÖNELİK



Yeni yönetim mimarimizi oluştururken tüm ilgili kurumları bakanlıklarda topladık. Tüm kurumları ilgili bakanlıklar bünyesinde toplamaya özen gösterdik. Savunma sanayii projelerine ayrı bir önem veriyorum. Programda yer alan 400 projenin 48'i savunma sanayiine aittir. Yaşadığımız hadiseler bize savunma sanayiinin önemini göstermiştir. Güçlü ordu demek sayısal olarak yeterli hem de donanıma sahip ordu demektir. Türkiye'nin her alanda tehdide, baskıya maruz kaldığı bir dönemde, göbeğimizi kendimizin kesmesine katkı sağlayacak her çalışma kıymetlidir. Savunma sanayii projelerinden asla taviz vermeyeceğiz.







YARGIDA HEDEF SÜRE UYGULAMASI



Adalet Bakanlığımız ülkede adaletin tesisinde adeta devrim yapmış bir bakanlığımızdır. Yaptığımız reformlara rağmen FETÖ'nün açtığı tahribatı giderme konusunda önemli mesafe kaydettik. Mensuplarını büyük ölçüde temizledik. Yapacağımız daha çok şey var, virüslerin temizlenmesi gerekiyor. Yargı birimlerince yapılan 40 milyon tebligattan 28 milyonunun elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesini mümkün kılacak bir altyapı oluşturuyoruz.



Yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz. Böylece soruşturma ve yargılamaların önceden ilan edilecek sürede tamamlanmasını hedefliyoruz. Arabuluculuk ve uzlaşma uygulamalarını daha da etkinleştirerek mahkemelerinin yükünü hafifletiyoruz. Konya ve Sakarya bölge adalet mahkemelerini hayata geçiriyoruz. Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları konusunda, toplumun beklentilerine cevap verecek cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz ve sağlayacağız. Asla bundan taviz yok.







İKİNCİ İKRAMİYE BAYRAM ÖNCESİ



Dünyanın en gelişmiş sosyal güvenlik sistemine sahibiz. Sosyal güvenlik şemsiyesi duşında vatandaşımız yok. 100 Günlük İcraat Programımız çerçevesinde, emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz. Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz.



KADIN VE GENÇLERE İSTİHDAM



Er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesini sağlıyoruz. Her yıl 100 bin gencimizin sosyal çalışma programlarından yararlanmaları doğrultusunda ilk uygulamaya başlıyoruz. İstihdamın sağlanması için kadınlara ve gençlere sunulan imkanları genişletiyoruz.



TOKİ vasıtasıyla 81 vilayette inşa ettiğimiz konutlarla barınma sorunu çözümüne öncülük ettik. Binalarımız gayet güzel fiyatlar uygun. Bundan sonraki süreçte bunlar çok daha farklı şekilde inşa edilecek. Kentsel dönüşüm projelerimiz hızla devam ediyor.







'HEM ALTERNATİF OLUŞTURUYORUZ HEM BUTİK ŞEHİR KURUYORUZ'



Kanal İstanbul projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak. Çevre düzeni planlarını ve imar planları onaya sunuyoruz. Bu proje finansmanı itibariyle 22 milyon metrekare arazinin TOKİ'ye devriyle tamamlanıyor. Bu projeyi hayata geçirmeye kararlıyız. Çok önemli bir stratejik durum da boğazda yaşadıklarımızdır. Bir keresinde Selimiye'nin önünde bir Romen tankeri yandı. Bu 7 ayı aşkın bir süre devam etti. Kandilli civarında geçen günlerde bir kuru yük gemisi yalıya bindirdi. Bu sabah bir tanker arıza yaptı. Saatlerce boğaz tıkandı. Bizim bunun alternatifini üretmemiz gerekiyordu. Hem alternatifi üretiyoruz hem de iki tane butik şehir kuruyoruz. Bunlar bizim rezerv alanlarımızı oluşturacak. Dikey mimarinin egemen olduğu değil yatay mimarinin egemen olduğu bir şehircilik anlayış olacak. istanbul Kanal İstanbul projesine hasret.



'HER YER BETON YIĞINLARIYLA DOLDU'



Millet bahçelerinin 5'ini bu dönemde (100 Günlük Eylem Planı) tamamlıyoruz. Atatürk Havalimanı'nı 29 Ekim'de üçüncü havalimanı bittikten sonra oraya taşıyoruz. Diğer taraftan Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalarımızı başlatıyoruz. En büyük millet bahçesi burası olacak. Malum her yer beton yığınlarıyla doldu. Eski statları millet bahçesine çevirmek suretiyle yeşil alanlarımızı çoğaltacağız. Kentsel dönüşüm projelermize bu dönemde hız veriyoruz.







EMLAK BANKASI TEKRAR FAALİYETE GEÇECEK



100 gün içinde 17 bin konut ve işyerini hak sahiplerine teslim ediyor, 16 bin konut ve işyerinin de temelini atıyoruz. Kamu konutlarının beş bininin satışına başlanacak. İmar barışı kapsamında 13 milyon kayıtsız yapı ile ilgili işlemi tamamlıyoruz. Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz.



ABD'YE MÜNBİÇ MESAJI



Dış politika vizyonumuza uygun şekilde dünyadaki diplomatik misyonlarımızın sayısını 163'ten 240'a çıkardık. Türkiye kriz ve felaket bölgelerinde bayrağı ilk aranan kendisinden ilk yardım beklenen ülke durumuna gelmiştir. Türkiye'nin terör örgütleriyle yurtdışında yürüttüğü mücadele diplomatik boyutuyla da devam ediyor. Terör örgütlerinin yurtdışındaki finansman kaynaklarının kesilmesi için diplomatik girişimlerimiz sürüyor.



İKİ KONSOLOSLUK YENİDEN AÇILACAK



Münbiç konusunda Amerika ile yürüttüğümüz ortak çalışmaların, aramızdaki diğer sorunlardan etkilenmeden sürmesini bekliyoruz. Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı, 100 günlük dönem içinde yeniden faaliyete geçiyoruz.



AKDENİZ'DE SONDAJA BAŞLANIYOR



Enerji ihtiyaçlarımızın karşılanması konusunda başarılı çalışmalara imza attık. 3. nükleer santralimizi Trakya'da kurmayı planlıyoruz. 100 günlük sürede Şırnak ve Artvin'e de doğalgaz vermeye başlıyoruz. Hedefimiz yılsonuna kadar Hakkari'ye de doğalgaz vermek. Akdeniz'de 1 derin deniz ve 1 sığ deniz sondajı başlatarak bu bölgedeki haklarımızı koruma kararlılığımızı gösteriyor. Birileri bir araya gelip Türkiye ne yapıyor falan demiş. Türkiye bildiğini yapıyor. Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetleri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alıyoruz.



Spor tesislerimizin sayısını 5 bin 500'ün üzerine, lisanslı sporcu sayısını 8.5 milyona, spor kulübü sayımızı 14 binin üzerine çıkardık. Sporu yaygınlaştırmak için 150 mahalle tipi spor sahası yapılacak. Gençlik merkezlerimizin sayısını 64'ten 279'a çıkardık. Okullarımızda sporu yaygınlaştırmak için milyon çocuğumuzu sportif yetenek testinten geçiriyoruz. Yükseköğrenim yurtlarımızın yatak kapasitesine 75 bin ilave yapıyoruz. Kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların yurtlarındaki 50 bin öğrenciye verdiğimiz beslenme yardımına barınma yardımını da ekliyoruz.



'EKONOMİ SAVAŞIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'



Kişi başına milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkardık. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız gelişmelerin ekonomi alanında programlarını yavaşlattığı gerçektir. 15 Temmuz gibi hadiselerin hedefinde ekonomimizin de olduğu gerçektir. Ekonomi savaşıyla karşı karşıyayız. Biz bu savaştan da galip çıkacağız. Kamu kaynaklarının tek elde toplanarak uzun vadede yıllık 3-4 milyar lira gelir sağnakaca.



'DÖVİZLERİ YASTIK ALTINDAN ÇIKARIN'



Buradan milletimize sesleniyorum, yastık altından gelin dövizlerinizi çıkartın. Dolar ve avrolarınızı, altınlarınızı çıkartın. yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun.



Kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamen taraflı raporları sebebiyle karşılaştığımız zorlukları aşmak için dış borçlanmada Çin piyasasına yöneliyoruz. Bu doğrultuda ilk defa Çin Yuanı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz. Yüksek katma değerli ürünlerin üretimini destekleyecek kalkınma bankacılığı sistemini ülkemize taşıyacak bir sistem oluşturuyoruz.



'EMNİYET FETÖ'DEN BÜYÜK ÖLÇÜDE TEMİZLENDİ'



Türkiye tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar farklı terör örgütlerinin tehdidi altında bulunduğu dönemde İçişleri Bakanlığımıza önemli görevler düşüyor. Emniyet teşkilatımız FETÖ virüsünden büyük ölçüde temizlendi. Bürokrasiyi azaltmak için vatandaşlarımızdan istenen 295 belgeden daha vazgeçiyoruz. Uyuşturucu ile daha etkin mücadele için 31 ilimizde narko tim kuruyoruz. 31 ilimizde daha narkotimler kurulacak. Jandarmaya 2 genel maksat helikopteri ve SİHA kazandırılacak. Emniyete 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru, 7 bin bekçi; jandarmaya 500 subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin 175 uzman erbaş; Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş alarak güvenlik birimlerimizi güçlendiriyoruz.



'GÖBEKLİTEPE'Yİ ZİYARETE AÇIYORUZ'



Turizmde yeni pazarlara açılıyoruz. Çin'in turizmdeki payını artırmayı planlıyoruz. Gaziosmanpaşa'da Rami Kışlası'nı kütüphaneye dönüştürmek üzere adımlarımızı attık. Bu denemde 30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştüreceğiz. İstanbul müze fakiri bu konuda sürprizlerimiz olacak. Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ören yerini ziyarete açıyoruz. Gitmeyenler muhakkak gitsin. Açılışını bizzat yapacağım.



20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN



Fiziki altyapıdaki gelişmelere rağmen eğitim öğretim içeriği konusunda arzu ettiğimiz yere gelemediğimizi biliyorum. Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz. 700 okulumuzu güvenlik yönetim sistemine entegra ediyoruz. Her okulumuzda en az bir polis memuru görevlendiriyoruz. Her okulun kendi şartları içinde geliştirilmesini sağlayacağız.



Bedelli askerlikle ilgili kanunu imzaladım, hayırlı olsun. Süreç Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yürütülüyor. HÜRKUŞ'u Hava Kuvvetleri'nin emrine alıyoruz. Anka'dan 4 adet, SİHA'lardan da 6 adet daha ordumuzun kullanımına sunuyoruz. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın dövizle askerlikten faydalanmasını sağlıyoruz.



Sağlık Bakanlığımız reformlarla bizim iftiharlarımızdan biri olmuştur. 16 yılda 81 ilde bin 245 hastane inşa ettik. 130 bin yatağı hizmete aldık. 540 bin sağlık çalışanı işe başladı. Yoğun bakımlardaki sıkışıklığı gidermek için 500 yeni yatağı daha hizmete alıyoruz.



Sanayicilerimizin üzerindeki finansman yükünü azaltacağız. Uzay Ajansı'nı koruyoruz. 100 bin hektar alan için sulama desteği sağlanacak. 344 bin vatandaşımıza temiz içme suyu sağlanacak.



Kırsal kalkınmaya yönelik 7 projeye 710 milyon lira destek sağlanacak. Yazılım, bilişim, sağlık, eğitim, film yapımı ağırlıklı yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kuruyoruz.



YENİ DÖNEMDE 4 YENİ PAZAR



Yeni dönemde ihraca dayalı bir kalkınma planımız var. Türk ekonomisinin lokomotifi olan ihracatı geliştirmek önceliğimiz. İhracatta yeni dönemde önceliğimiz Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarlarıdır. 100 Günlük İcraat Programımızın en önemli maddesi, İstanbul'daki yeni havalimanımızın 29 Ekim'de hizmete girecek olmasıdır. Kanal İstanbul projesinin ÇED ve etüt proje işlerini tamamlıyoruz. En kısa sürede ihalesini yapıp temelini atacağız.'