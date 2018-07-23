Erbil Valiliği\'ndeki 2 Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi





Erbil, 23 Temmuz 18 (.): Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nde (IKBY) yer alan Erbil Valilik binasını basan silahlı kişilerden 2\'si etkisiz hale getirildi.Olay bölgesindeki AA muhabiri, valilik binasına ateş açarak giren silahlı 3 kişiden birinin üzerindeki bombayı patlattığını, diğerinin de öldürüldüğünü belirtti.Valilik binasındaki çatışma hala devam ediyor.Saldırganlar, bina içerisine girdikten sonra teslim olmayı reddederek, bulundukları 3. kattan binaya girmek isteyen güvenlik güçlerine ateş açmıştı.Bina içerisinde rehin alındıkları iddia edilen personelin akıbeti hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.(AA/TUĞ/ÖK)