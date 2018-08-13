Enzo Roco sevgilisi Leticia Riberio'nun İstanbul'daki ilk paylaşımları

Beşiktaş'ın yeni yengesi Leticia Riberio, sosyal medyayı sallıyor!
Leticia Ribeiro'nun paylaşımları dikkat çekiyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco'nun model olan sevgilisi Leticia Ribeiro İstanbul'dan ilk paylaşımlarını yaptı.
Güzel manken Enzo Roco transferi ile birlikte İstanbul'a gelmişti.
İşte Leticia Riberio sosyal medyayı sallayan paylaşımları...
Meksika'da modellik yapan Brezilya'lı Leticia Riberio Instagram hesabını binlerce kişi takip ediyor.
Leticia'nın paylaşımlarını binlerce beğeni ve yorum alıyor.