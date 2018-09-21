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Enis Berberoğlu’nun Tahliyesi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına karar verdiği CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, cezaevinden tahliye edildi. 

Enis Berberoğlu’nun Tahliyesi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına karar verdiği CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, cezaevinden tahliye edildi. 

21 Eylül 2018 Cuma 09:11
Enis Berberoğlu’nun Tahliyesi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına karar verdiği CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, cezaevinden tahliye edildi. 


Maltepe Cezaevi'nden çıkan Berberoğlu, ailesi ve partililer tarafından karşılandı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Berberoğlu, en çok eşini ve kızını özlediğini belirterek, şunları söyledi:
"Bir CHP milletvekili olarak Maltepe Cezaevi'ne girdim, yine bir milletvekili olarak dışarı çıkıyorum. Takdir edersiniz ki yaşadığım aşağı yukarı 16 aylık süreç, üzerinde düşünülecek, Türkiye'nin karar vermesini gerektirecek bir süreç. Beni mazur görün, birkaç gün aileme, partime bir danışayım bundan sonraki hareket tarzımı anlayayım, ilginize teşekkür ederim. Özellikle eski meslektaşlarım, medyanın Maltepe Cezaevi'nde beni hiç yalnız bırakmadığının farkındayım." 


Berberoğlu, bir soru üzerine, "16 aydır tecritte yaşıyorum, az konuşmaya alıştık, siz de alışın." dedi.


BİNALİ YILDIRIM ARADI
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına karar verdiği CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu telefonla aradı. 


TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Meclis Başkanı Yıldırım, Oya Berberoğlu ile telefonda yaptığı görüşmede, tahliye kararından duyduğu memnuniyeti ifade etti.  Yıldırım, Oya Berberoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.


KILIÇDAROĞLU, BERBEROĞLU İLE BULUŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, tahliyesinin ardından bir araya geldi.


Enis Berberoğlu tahliyesinin ardından, eşi Oya Berberoğlu, kızı Zeynep Dilara Berberoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki CHP'lilerle Maltepe'deki çay bahçesinden Florya'daki Çınar Otel'e geldi. 


Berberoğlu burada beraberindeki heyetle bir süre sohbet etti.


Daha sonra otele CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Berberoğlu, Kılıçdaroğlu'nu otelin kapısında eşi Oya Berberoğlu'yla birlikte karşıladı. 


Kılıçdaroğlu'nun Berberoğlu'nu kucaklayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulunmasının ardından ikili özel görüşmek üzere otele geçti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onamış, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar vermişti.

Son Güncelleme: 21.09.2018 12:51
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