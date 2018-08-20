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Enis Arıkan soruları yanıtladı, cinsel organ göndermesiyle şaşırttı

Oyuncu Enis Arıkan instagramın yeni uygulaması 'Bana sorun' üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Enis Arıkan soruları yanıtladı, cinsel organ göndermesiyle şaşırttı

Oyuncu Enis Arıkan instagramın yeni uygulaması 'Bana sorun' üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 23:42
Enis Arıkan soruları yanıtladı, cinsel organ göndermesiyle şaşırttı

Oyuncu Enis Arıkan instagramın yeni uygulaması 'Bana sorun' üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Ünlü isimlerin gündelik hayatlarına ait en özel detayları hayranlarıyla paylaşmalarına imkan tanıyan sosyal medya, her geçen gün geliştirdiği yeni uygulamalarla ünlü ve takipçisi arasındaki mesafeleri kısaltıyor. Son olarak instagram üzerinden kullanılan ve takipçilerinin hayranı oldukları isme sorular yöneltmesini sağlayan uygulama büyük ilgi gördü. Pek çok ünlü isim hesabından takipçilerinin kendisine sorular yöneltmesine izin verirken sorulan sorulara verdikleri samimi yanıtlarla kimi zaman şaşırttılar. Bunun son örneğini ise geride bıraktığımız sezon Jet Sosyete adlı dizide izlediğimiz oyuncu Enis Arıkan gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden sorulan sorulara içtenlikle yanıt veren Arıkan, ismiyle ilgili yöneltilen ‘Adın Enis olmasaydı ne olsun isterdin?’ sorusuna adının cinsel organ çağrışımı yaptığını söyledi… İşte Enis Arıkan’ın kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar:

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