Engelli Oğlunu El Arabasına Bindiren Babaya İşlem

Engelli oğlunu el arabasına bindiren babaya işlem

Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde, ambulans isteğine olumlu yanıt verilmediğini öne sürerek, engelli oğlu 24 yaşındaki Metin İncesu'yu 3 tekerlekli el arabasına bindirip, İzmir'deki hastaneye götürmek üzere yola çıkaran 74 yaşındaki Zeynel İncesu hakkında, 'Çocuğun bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali' suçundan işlem yapıldı







Kaymakamın talimatı üzerine tahsis edilen ambulansla Muğla’daki bir hastaneye götürülen Metin İncesu, yapılan kontrol sonrası tekrar ilçeye getirildi. Sağlık Bakanlığı, hastanın hekim tarafından başka bir şehirdeki sağlık kuruluşuna naklini gerektirecek hekim raporu bulunmadığını muayene ve tetkik ve tedavisinin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını açıkladı.







Garaj tuvaletinde çalışan evli ve iki çocuk babası Zeynel İncesu, doğuştan beyin damarlarındaki tıkanma nedeniyle engelli olduğunu belirttiği oğlu Metin İncesu’yu tedavisi için İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne götürmek istedi. Bunun için ilçedeki ilgili kurumlara başvuruda bulunduğunu ve bir yanıt alamadığını öne süren Zeynel İncesu, dün öğle saatlerinde spastik engelli oğlu Metin İncesu’yu hastaneye götürmek üzere 3 tekerlekli el arabasına bindirdi.



Durumunu haber alan Ortaca Kaymakamı Hüseyin Yılmaz, ilgili birimleri arayarak İncesu’ya ambulans tahsis edilmesini sağladı. Muğla Devlet Hastanesi’ne götürülen Metin İncesu, yapılan kontroller sonrası ilçeye tekrar getirildi. Baba Zeynel İncesu’ya ise oğlunu üç tekerlekli arabaya bindirildiği için ’Çocuğun bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali’ suçundan işlem yapıldı. Baba İncesu savcının talimatıyla serbest bırakılırken, hakkında evrakların elden adliyeye gönderileceği belirtildi.



İZMİR’E GÖNDERİLDİ



Muğla’nın Ortaca İlçesi’nde babasının üç tekerlekli el arabasına bindirdiği spastik engelli 24 yaşındaki Metin İncesu için Sağlık Bakanlığı ile Kaymakamlık devreye girdi. Metin İncesu, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tahsis edilen ambulansla bugün saat 16.00’da İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.



BABA MUTLU



Hakkında tutanak tutulup işlem yapılan baba Zelney İncesu ile ilgili dosya savcılığa gönderilecek. Savcının dosyayı inceledikten sonra hakkında karar vereceği baba Zeynel İncesu, "Bugün çok mutlu olduk. Kaymakamımızın girişimi ile tahsis edilen ambulansla oğlumu İzmir’e götürüyom. İnşallah orada olumlu bir sonuç alarak geri döneriz. Katkısı olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.



Kaymakam Hüseyin Yılmaz, "Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Sağlık Bakanlığımızın talimatıyla İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından bugün ambulans tahsis edildi. Ambulansa alınan çocuğumuz İzmir’e doğru yola çıktı. İnşallah orada umduklarını bulurlar. Allah acil şifalar versin" dedi.



BABAYA HAPİS CEZASI İSTENEBİLİR



Engelli oğlu Metin İncesu’yu ambulans gelmeyince protesto için üç tekerlekli el arabasına bindirip hastaneye götüren Zeynel İncesu’ya ’Çocuğun bakım, gözetim yükümlülüğünün ihlali’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanabilecek.



Türk Ceza Yasası’nda ’Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ başlıklı madde şöyle:



Madde 233- (1) Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.