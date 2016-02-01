"En Yaşlı Zeytin Ağacı Hz. İsa İle Yaşıt Olabilir"

KIRKAĞA’TA İLK TESPİT ÇALIŞMASINDA, 1652 YILLIK OLDUĞU SAPTANAN ZEYTİN AĞACININ DAHA YAŞLI OLDUĞU İDDİASI ÜZERİNE KARBON TESTİ ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 1652 yaşında olduğu tespit edilen Türkiye'nin en yaşlı, dünyanın ise meyve veren en yaşlı zeytin ağacının 2016 yaşında olabileceği tahmin ediliyor.

Bakır Mahallesi Güce mevkisinde bulunan anıt ağacın ilk tespitte belirlenenden daha yaşlı olduğu iddiası üzerine, karbon testi yapılacak.

Kırkağaç Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Melikşah Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arazi sahibinin başvurusu üzerine yapılan ilk çalışmada ağacın 1652 yaşında olduğunun belirlendiğini, böylelikle ağacın Türkiye'nin en yaşlı, dünyanın ise üçüncü en yaşlı zeytin ağacı sıfatını aldığını hatırlattı.

Taşkın, İspanya ve Yunanistan'da bulunan en yaşlı ağaçların meyve vermemesi nedeniyle Kırkağaç'taki ağacın dünyanın meyve veren en yaşlı ağacı konumunda olduğuna da işaret etti.

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2013 yılında tescillenen ve koruma altına alınan ağaçla ilgili yeni bir yaş tespiti çalışması başlatıldığını dile getiren Taşkın, ağacın yaşının karbon testiyle kesin olarak saptanacağını dile getirdi.

Taşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:"Anıt ağaca yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra bilim insanları da yoğun ilgi gösteriyor. Gelen yabancı bilim adamlarının da ağacın yaşının daha eski olabileceğini ifade etmesi üzerine yeniden yaş tespiti yapılması için başvuruda bulunduk. Şu anda karbon testi ile yaş tespiti yaptırıyoruz. Biz ağacın 500 yıl daha yaşlı olarak 2016 yaşında olduğunu iddia ediyoruz. Çalışma tamamlandığında ağacın yaşının Hz. İsa ile aynı yaşta olduğu sonucuna ulaşabileceğimizi düşünüyoruz."

Ağacın dini açıdan da kutsal olduğuna inanıldığını ifade eden Taşkın, yörenin tanıtımı için bastırılan afiş ve broşürlerde de ağacın tanıtımının yapıldığına işaret etti.

Arazi sahibi Mehmet Adıgüzel de 30 yıl önce satın aldığı arazideki ağacın yaşlı olduğunun bilindiğini, yaşının tespiti için yapılan çalışma sonrası tarihi eser olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Anıt ilan edilen ağaç için arazisinin bir bölümünü çevre düzenlemesi ve yol yapımı nedeniyle bağışladığını anlatan Adıgüzel, ağacın bakımlarının Kırkağaç Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından yapıldığını, kendisinin ürünü topladığını ifade etti.

Adıgüzel, "Araziyi ilk aldığım sıralarda bazı kişiler, ağacın yaşlı ve verimsiz olduğunu söyleyerek kesmem gerektiğini söylemişti. Bu kadar yaşlı bir ağacı kesmeye hiç gönlüm el vermedi. Ziraat Odası'na giderek bu ağacın yaşının belirlenmesi için yardım istedim. Yapılan çalışma sonucu 1652 yaşında olduğu söylendi. Anıt ağaç, yaşlı ama mükemmel ürün veriyor ve yağı da harika. Her yıl bir çuvala yakın zeytin alabiliyoruz" dedi.