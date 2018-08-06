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En yakın arkadaşını 50 lira için öldürüp gömdü! Üzerine beton döküp fayans dizdi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde cuma günü ortadan kaybolan bakkalın cesedi, komşusunun evinde üzerine beton dökülüp fayans dizilmiş halde bulundu.

En yakın arkadaşını 50 lira için öldürüp gömdü! Üzerine beton döküp fayans dizdi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde cuma günü ortadan kaybolan bakkalın cesedi, komşusunun evinde üzerine beton dökülüp fayans dizilmiş halde bulundu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:29
En yakın arkadaşını 50 lira için öldürüp gömdü! Üzerine beton döküp fayans dizdi

En yakın arkadaşını 50 lira için öldürüp gömdü! Üzerine beton döküp fayans dizdi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde cuma günü ortadan kaybolan bakkalın cesedi, komşusunun evinde üzerine beton dökülüp fayans dizilmiş halde bulundu.

Suruç’ta ilçesinde bakkal dükkanı işleten 4 çocuk babası 31 yaşındaki Mehmet Yalçın, cuma günü Mızar Caddesi üzerindeki dükkanından ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Yalçın'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

MOBESE KAYITLARI İNCELENDİ

Ortadan kaybolan Yalçın'ı bulmak için çalışma başlatan polisler, mahallede inceleme yaptı. Mobese kameralarını inceleyen polisler, bakkalın son olarak komşusu ve en yakın arkadaşı B.Y.'nin evinin önünde görüldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan B.Y. emniyetteki sorgusunda herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyince serbest bırakıldı.

EVLERİNE GİDİP AİLE İLE BİRLİKTE ÜZÜLMÜŞ

Olayın ardından Mehmet Yalçın'ın evine gidip gelen B.Y. aileye teselli verdi. Aile ile birlikte arama çalışmalarına da katıldığı öğrenilen B.Y.'nin aile bireyleriyle sürekli konuşup çocuklarının bulunacağına inandığını söylediği öğrenildi.

EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE ARAMA YAPILDI

Aradan 3 gün geçtikten sonra gözaltına alınarak serbest bırakılan B.Y.'nin evinde yeniden arama yapıldı. Gece saat 02.00 sularında polisler tarafından getirilen eğitimli köpekler merdiven altındaki yeni fayans dizilen bir yerden koku aldı. Fayansları kıran polisler, betonla karşılaştı. Betonu da kıran polisler, bakkalın cesedine ulaştı. Ceset, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken B.Y. ve M.S. isimli arkadaşı cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı. B.Y.'nin cinayeti işlemeden birkaç gün önce eşini babasının evine gönderdiği öğrenildi. Bakkalın 50 liralık borç yüzünden silahla vurularak öldürüldükten sonra gömüldüğü iddia edildi.

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