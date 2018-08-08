Emre Akbaba için geri sayım başladı

Galatasaray uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Emre Akbaba transferinde sonunda amacına ulaştı!

Galatasaray Emre Akbaba'nın transferinde son dakika sürprizi yaşanmazsa mutlu sona ulaştı. Bir süredir bu futbolcu için girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılı yöneticiler Fenerbahçe ve Başakşehir'in de transfer listesinde olan Emre Akbaba'yı bitirdiler. Emre'nin artık Galatasaraylı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Galatasaray Emre Akbaba'nın transferinde son dakika sürprizi yaşanmazsa mutlu sona ulaştı. Bir süredir bu futbolcu için girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılı yöneticiler Fenerbahçe ve Başakşehir'in de transfer listesinde olan Emre Akbaba'yı bitirdiler. Emre'nin artık Galatasaraylı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Alanya ile Galatasaray arasında artık küçük detayların kaldığı öğrenildi. Bunların giderilmesinden sonra Emre Akbaba'nın imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Emre de tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.



Bir ayı aşkın bir süredir Emre Akbaba için büyük uğraş veren Sarı-Kırmızılı yönetimin en kısa zamanda başarılı futbolcuyu açıklaması bekleniyor. Emre anlaşmadan sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.