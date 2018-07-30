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Emniyetin sanal terörist avcıları nöbette

Teröristlerle sahada mücadelesini sürdüren Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütlerinin sanal ortamda yaptığı algı operasyonlarını da tek tek deşifre ediyor.

Emniyetin sanal terörist avcıları nöbette

Teröristlerle sahada mücadelesini sürdüren Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütlerinin sanal ortamda yaptığı algı operasyonlarını da tek tek deşifre ediyor.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 20:15
Emniyetin sanal terörist avcıları nöbette

Emniyetin sanal terörist avcıları nöbette

Teröristlerle sahada mücadelesini sürdüren Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütlerinin sanal ortamda yaptığı algı operasyonlarını da tek tek deşifre ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sanal teröristlere göz açtırmıyor. İnternet sitelerini tarayan, sosyal medya hesaplarını inceleyen ekipler, günde yaklaşık 500 ihbarı değerlendiriyor.

Özel yazılımlarla internet taraması yapan ekipler, terör propagandası hesap ve kişileri tek tek tespit ediyor.

15 Temmuz'dan bugüne 130 bin hesap hakkında işlem yapıldı

15 Temmuz’dan günümüze kadar terör örgütlerinin lehine yorum yapan, paylaşım yapan 130 bine yakın sosyal medya hesabını tespit ettiklerini belirten Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı İhsan Erdoğan, bu hesapları yöneten 50 bine yakın kişinin tespit edildiğini söyledi.

Terör propagandası yapanların başında FETÖ mensupları geliyor

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, tespit edilen hesapların kullanıcılarını belirliyor ve sonrasında adli süreç başlıyor. Sosyal medyada terör propagandası yapanların başında ise Fetullahçı Terör Örgütü Mensupları geliyor.

Erdoğan, propaganda yapanların yaklaşık yüzde 60’ının FETÖ’ye müzahir şahıslar olduğunu, önemli bir kısmının da PKK’ya müzahir şahıslar olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Siber suçlar ‘sanal devriye’ ile tespit ediliyor

Sanal alemin güvenliği, ‘sanal devriye’ adı verilen sistemle sağlanıyor. Terör propagandasının yanı sıra, dolandırıcılık, devlet büyüklerine hakaret gibi suçlar da sanal devriyeyle tespit ediliyor.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Erdoğan, sanal devriyeyi şu sözlerle anlattı:

“Alanında özel eğitim almış, özel yazılımlar kullanan ve donanımlar kullanan personelim tarafından sanal dünyada, bilişim alanında suç işleyen şahısları, hesapları tespit etmek amacıyla yapılan çalışmaları sanal devriye olarak ifade edebiliriz.”

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