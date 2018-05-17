Emekliye müjde üstüne müjde!

Emekliye 256 lira ek zam

Temmuz'da emeklilerin maaşıyla birlikte ek ödemeleri de artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde maaş ve ek ödeme zammı gelirlerde 256 liraya varan artış getirecek. Ayrıca ek ödeme oranının artırılması da masada. Emeklilerin gözü Temmuz zammında.

2018'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek.



UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammının yüzde 5-5.5 seviyesinde olabileceğini belirtiyor. Eğer yüzde 5.5'lik zam tahmini gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 246,46 liraya varan artış yaşanacak.





4 bin 481 lira 26 kuruş olan en yüksek, 246,46 lira artışla 4 bin 727 lira 72 kuruşa çıkacak. Ayrıca Temmuzda maaşlarla birlikte her ay verilen ek ödeme de artacak. Maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i (bin 18 lira altı aylıklarda) oranında olan ek ödeme, Temmuz'da yeni aylık üzerinden hesaplanacak.Bu da ek ödeme tutarını yükseltecek.4 bin 481 lira 26 kuruş maaş alan emekliye aylık 179,25 lira ek ödeme veriliyor. Bu maaş yüzde 5.5 artarsa, ek ödeme de 189,10 liraya çıkacak. Bu durumda gelirlerde maaş ve ek ödeme zammı olarak 256,31 liraya varan yükseliş yaşanmış olacak.