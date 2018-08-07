Emekliye bayram müjdesi! Tarih belli oldu

Bağ-Kur ve SSK emeklileri 16 Ağustos'ta emekli sandığından emekli olanlar ise 17 Ağustos'ta bayram ikramiyelerini alacaklar...

Emeklilere Kurban Bayramı öncesinde ödenecek ikramiyenin tarihi belli oldu.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 16 Ağustos'ta, Emekli Sandığı emeklilerine ise 17 Ağustos'ta bin TL'lik bayram ikramiyesi ödenecek.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:



'Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemesi dosya başına bin TL olarak gerçekleştirilmektedir. Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır.'



11,7 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK



Bakan Selçuk, Kurban Bayramı için 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine toplam 10,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak.