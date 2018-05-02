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Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak

Başbakan Yıldırım'ın milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren açıklamalarında emekliye bayram ikramiyesi müjdesi geldi. Peki emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak

Başbakan Yıldırım'ın milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren açıklamalarında emekliye bayram ikramiyesi müjdesi geldi. Peki emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:20
Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Başbakan Yıldırım'ın milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren açıklamalarında emekliye bayram ikramiyesi müjdesi geldi. Peki emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren haberler verdi. Yıldırım'ın açıklamalarında emekliye bayram ikramiyesi müjdesi geldi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar kaç TL olacak? Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...

'BU YIL HER İKİ DİNİ BAYRAMDA İKRAMİYELER ÖDENECEK'

Başbakan Yıldırım, 'Emeklilerimiz daha fazlasına layık. Emeklilerin kendileri değil, dul ve yetimleri de dahil bundan istifade edecek. Dolayısıyla böylece 12 milyonun üzerinde emeklimize, ister az maaş alsın, ister çok maaş alsın bu bir bayram hediyesi, ikramiyesi olarak düşünülen bir şey.' diye konuştu

Başbakan Yıldırım bu konuda şunları söyledi: Bayram ikramiyesi bu bayramda. Meclis'e gönderdik çıkar çıkmaz. Bu yıl da iki sefer düzenli olarak her iki dini bayram öncesi ödemeler gerçekleşecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım; 'Şimdi önemli bir müjdeye geldik. Son madde emeklilerimizle ilgili. Emekli olmuş, aşağı yukarı 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var emekli aylığı alan. Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz var, şehit yakınlarımız var, köy korucularımız var. Bunlar emekliliği hak etmesine gerek kalmadan, biliyorsunuz kanunda şehitlerimizin yakınlarına aylık bağlanıyor. Bunlar 12 milyon dışında. Diğerleri normal çalışıp yaşını dolduran emekliliği gelen emekliler, artı şehit yakınlarıgaziler, sivil şehitler bu grup… Yani bütün devletten maaş alanlar, emeklilik dışında maaş alanlar.Bunlara da her yıl Ramazan bayramı öncesi ve Kurban bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz; bayram ikramiyesi. Miktar ne? Ramazan bayramı öncesi 1000 lira, kurban bayramı öncesi 1000 lira. Tabi bu 12 milyon üzerinde emekliyi düşündüğümüz zaman hatırı sayılır bir para ediyor. Emeklilerimiz daha fazlasına layık. Emeklilerin kendileri değil, dul ve yetimleri de dahil bundan istifade edecek. Dolayısıyla böylece 12 milyonun üzerinde emeklimize, ister az maaş alsın, ister çok maaş alsın bu bir bayram hediyesi, ikramiyesi olarak düşünülen bir şey.' dedi.

TEMMUZ'DA TÜM MAAŞLARA ZAM

Sosyal güvencesi olmayan ve geliri düşük olanlara ödenen 65 yaş aylığı da temmuzda artacak.

Yüzde 3.52'lik memur zammı tahminine göre, 3 aylık ödeme 825 liraya çıkacak. Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara sağlanan destek tutarı da temmuzda memur zammıyla artacak.

Aylık bin 85 lira olan ödeme, yüzde 3.52'lik zam tahminine göre bin 123 liraya ulaşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisine temmuzda ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.

2018 Yılı Programı'nda, zammın yüzde 4.02 olabileceği öngörüsü yer alıyor. Eğer yüzde 4.02'lik zam tahmini gerçekleşirse en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 461 liraya çıkacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş olan 4 bin 481 lira 26 kuruş ise 4 bin 661 lira 40 kuruşa yükselecek. Ayrıca temmuzda maaşlar artacağı için, her ay ödenen ek ödeme de yükselecek

Anahtar Kelimeler:
BAŞBAKANBayramIkramiyeEmekli
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