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Emekliye bayram ikramiyesi haziranda ödenecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin haziran ayının ilk haftasında ödeneceğini bildirdi.

Emekliye bayram ikramiyesi haziranda ödenecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin haziran ayının ilk haftasında ödeneceğini bildirdi.

13 Mayıs 2018 Pazar 20:49
Emekliye bayram ikramiyesi haziranda ödenecek!

Emekliye bayram ikramiyesi haziranda ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin haziran ayının ilk haftasında ödeneceğini bildirdi.

Sarıeroğlu, Anneler Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları İl Yönetimi ve İlçe Yürütme Kurulu üyeleri ile Keçiören'deki bir tesiste düzenlenen programda bir araya geldi.

Bayram ikramiyesinin emeklilerin en temel beklentisi olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, 'Allah nasip etti, inşallah haziran ayının ilk haftasında ödemelerimizi gerçekleştireceğiz. Bunlarla ilgili tam tarihleri de açıklayacağız. Emeklilerimize hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda biner lira ikramiyeyle ilgili çok güçlü bir adımı atacağız. Birileri diyor ki 'biz dedik de oldu.' Öyle bir şey yok. Üç dört aydır masamızdaydı, gündemimizdeydi.' dedi.

Titiz bir çalışma yürüterek kamudaki taşeron işçileri kadroya aldıklarını anımsatan Sarıeroğlu, 900 bine yakın kişinin kamuda istihdamıyla ilgili süreçleri tamamladıklarını bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
EmekliIkramiyeHaziranÖDENECEK
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