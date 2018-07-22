banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ercan'dan çıkış yapamadılar
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADILAR
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
Çelik'in ölüm nedeni belli oldu
ÇELİK'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
banner282

Emekliye 355 TL zam yolu göründü

Bayram ikramiyesi ve yüzde 9.17 maaş zammı ile sevinen emeklilerin şimdi gözü intibakta. Emekliler, maaşlarda 355 liraya varan zam yolunu açacak kararı bekliyor.

Emekliye 355 TL zam yolu göründü

Bayram ikramiyesi ve yüzde 9.17 maaş zammı ile sevinen emeklilerin şimdi gözü intibakta. Emekliler, maaşlarda 355 liraya varan zam yolunu açacak kararı bekliyor.

22 Temmuz 2018 Pazar 20:12
Emekliye 355 TL zam yolu göründü

Emekliye 355 TL zam yolu göründü

Bayram ikramiyesi ve yüzde 9.17 maaş zammı ile sevinen emeklilerin şimdi gözü intibakta. Emekliler, maaşlarda 355 liraya varan zam yolunu açacak kararı bekliyor.

Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesi ile muradına eren emeklilerin maaşına bu ay da son 10 yılın en yüksek zammı yansıtıldı. Zam oranı; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9.17, memur emeklilerinde ise yüzde 8.65 oldu. İlk ikramiyelerini alan, ikinciyi de önümüzdeki ay cebine koyacak olan emeklilerin şimdi gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak beklentisi içerisinde. Bu konuda müjde bekleyen emekliler, umutlu. İntibak konusunda Anayasa Mahkemesi adres olarak TBMM'yi adres göstermiş, Türkiye Emekliler Derneği de konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı. Eğer intibak düzenlemesi yapılırsa, yaklaşık 5 milyon kişinin maaşında artış yaşanacak. Düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. İlk intibakta 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lının maaşında 50 lira ile 355 lira arasında artış olmuştu. Yeni intibakta da artışın bu seviyelerde olabileceği belirtiliyor.




ZAM FARKI YATIYOR

MEMUR emeklilerine, dul ve yetimlerine yüzde 8.65'lik Temmuz artışıyla oluşan zam farkları yatırılıyor. Emekli Sandığı'ndan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların fark tutarları, 26 Temmuz Perşembe gününden itibaren ödenecek. Sosyal GüvenlikKurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; Emekli Sandığı'ndan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığıalan toplam 2 milyon 179 bin 456 kişinin, 1 Temmuz 2018'den geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylıklarını aldıkları banka şubelerine gönderilerek 26 Temmuz tarihinde ödemelerinin yapılacağı belirtildi. Ödenecek fark tutarının da 591 milyon 133 bin 92 lira 16 kuruş olduğu vurgulandı. Aylıklarını 3'er aylık veya her ay alanlar için uygulanacak ödeme şekli şu şekilde sıralandı:

NE KADAR ÖDENECEK?

1. grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında;

2. grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında;

3. grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında;

Aylıklarını her ay alanlara ise Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında ödeme yapılacak.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Ceceli'nin Konya'da Düzenlenecek Konseri İptal Edildi
Mustafa Ceceli'nin Konya'da Düzenlenecek Konseri İptal Edildi
Kastamonu'da Köylüler Diken Üstünde! 2 Metrelik Zehirli Yılanlar Evleri Bastı
Kastamonu'da Köylüler Diken Üstünde! 2 Metrelik Zehirli Yılanlar Evleri Bastı
Sınava giremeyen öğrenciler sinir krizi geçirdi
Sınava giremeyen öğrenciler sinir krizi geçirdi
Akşener çabuk pes etti!
Akşener çabuk pes etti!
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Provokasyon içerikli paylaşım yapan Safiye İ. tutuklandı
Provokasyon içerikli paylaşım yapan Safiye İ. tutuklandı
Albayrak: Piyasanın önünde olacağız
Albayrak: Piyasanın önünde olacağız
Boğulmak üzereyken kurtarılan polis hastanede yaşamını yitirdi
Boğulmak üzereyken kurtarılan polis hastanede yaşamını yitirdi
İzmir'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü
İzmir'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim