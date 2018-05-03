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Emeklilere bayram ikramiyesinde son dakika gelişmesi...

"Vergive prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Emeklilere bayram ikramiyesinde son dakika gelişmesi...

"Vergive prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:18
Emeklilere bayram ikramiyesinde son dakika gelişmesi...

Emeklilere bayram ikramiyesinde son dakika gelişmesi

"Vergive prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı açıklamada, "Emeklilere ikramiye düzenlemesi her ne kadar bütçenin gider tarafında artışa neden olsa da bütçe gelirlerinde  öngörülenin üzerinde bir performans gerçekleştirebileceğimizi şimdiden görüyoruz.  Bu çalışmayı yaparken bu hususları göz önünde bulundurarak yaptık." dedi.

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EmekliBayramIkramiyesiKabulEdildi
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