Emekli Yarbay Kışlada İntihara Kalkıştı

Olay bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bir süre önce yarbay rütbesindeyken emekliye ayrılan Ali Tekin, merkez komutanı Albay Ergün Martin’le görüşmek için makam odasına girdi. İddiaya göre emekli yarbay Tekin, kendisini karşılayan Albay Martin’e "Ölen askerlere ne gibi işlem yapıyorsunuz?" diye sorduktan sonra, belinden çıkarttığı beylik tabancasını kendi göğsüne dayayarak, tetiği çekti.



Kanlar içerisinde yere yığılan emekli yarbay Ali Tekin, silah sesine duyup koşan askeri yetkililer önce kışladaki revire kaldırdı. Buradan ambulansla Sakarya eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen emekli yarbay Ali Tekin’in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.