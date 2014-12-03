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Emekli Yarbay Kışlada İntihara Kalkıştı

Adapazarı kent merkezinde bulunan 1’inci Tugay Komutanlığı’na bağlı Çark Kışlası’nda, Merkez Komutanı Albay Ergün Martin’in makam odasına görüşmek üzere gelen emekli yarbay 45 yaşındaki Ali Tekin, tabancayla intihara kalkıştı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ali Tekin’in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Emekli Yarbay Kışlada İntihara Kalkıştı

Adapazarı kent merkezinde bulunan 1’inci Tugay Komutanlığı’na bağlı Çark Kışlası’nda, Merkez Komutanı Albay Ergün Martin’in makam odasına görüşmek üzere gelen emekli yarbay 45 yaşındaki Ali Tekin, tabancayla intihara kalkıştı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ali Tekin’in durumunun ağır olduğu belirtildi.

03 Aralık 2014 Çarşamba 15:16
Emekli Yarbay Kışlada İntihara Kalkıştı
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 Olay bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bir süre önce yarbay rütbesindeyken emekliye ayrılan Ali Tekin, merkez komutanı Albay Ergün Martin’le görüşmek için makam odasına girdi. İddiaya göre emekli yarbay Tekin, kendisini karşılayan Albay Martin’e "Ölen askerlere ne gibi işlem yapıyorsunuz?" diye sorduktan sonra, belinden çıkarttığı beylik tabancasını kendi göğsüne dayayarak, tetiği çekti.

Kanlar içerisinde yere yığılan emekli yarbay Ali Tekin, silah sesine duyup koşan askeri yetkililer önce kışladaki revire kaldırdı. Buradan ambulansla Sakarya eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen emekli yarbay Ali Tekin’in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 03.12.2014 15:19
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Kıbrıs ManşetEmekli Yarbay Kışlada Intihara Kalkıştı
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