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Elif Jale Yeşilırmak ve Yasemin Adar altın madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Hristova'yı yenerek altın madalya kazandı. Yasemin Adar ise Rus Ekaterina Bukina'yı yenerek üst üste 3. kez altın madalyaya uzandı.

Elif Jale Yeşilırmak ve Yasemin Adar altın madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Hristova'yı yenerek altın madalya kazandı. Yasemin Adar ise Rus Ekaterina Bukina'yı yenerek üst üste 3. kez altın madalyaya uzandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:49
Elif Jale Yeşilırmak ve Yasemin Adar altın madalya kazandı

Elif Jale Yeşilırmak ve Yasemin Adar altın madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Hristova'yı yenerek altın madalya kazandı. Yasemin Adar ise Rus Ekaterina Bukina'yı yenerek üst üste 3. kez altın madalyaya uzandı.

Rusya federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen organizasyonun 4. gününde Elif Jale, Bulgar Mimi Nikolova Hristova Yasemin Adar Rus Ekaterina Bukina ile altın madalya mücadelesi verdi.

İLK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞADI

Tuştan son anda kurtulan Hristova'yı 6-4 mağlup eden Rus asıllı milli güreşçi Elif Jale, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Organizasyon tarihinde kadınlarda altın madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olan Elif Jale, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

Müsabakanın ardından sevinç gözyaşı döken Elif Jale, altın madalyayı Türk halkına armağan etti.

YASEMİN 3. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Kadınlar 76 kilo finalinde Yasemin Adar ise Rus Ekaterina Bukina'yı yenerek üst üste 3. kez altın madalya kazandı.

Anahtar Kelimeler:
Elif Jale YeşilırmakYasemin AdarAltınMadalya
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