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Elektrik fiyatlarına zam yapıldı faturalar destan gibi...

EPDK'nin yeni yayımladığı tebliğe göre elektrik fiyatlarına yüzde 14.6 ile yüzde 16.2 arasında zam yapıldı.

Elektrik fiyatlarına zam yapıldı faturalar destan gibi...

EPDK'nin yeni yayımladığı tebliğe göre elektrik fiyatlarına yüzde 14.6 ile yüzde 16.2 arasında zam yapıldı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:10
Elektrik fiyatlarına zam yapıldı faturalar destan gibi...

EPDK'nin yeni yayımladığı tebliğe göre elektrik fiyatlarına yüzde 14.6 ile yüzde 16.2 arasında zam yapıldı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, elektrik fiyat tarifelerini yayınladı. Normalde elektrik fiyatları için üç ayda bir tarife yenileyen EPDK, 1 Ekim 2018 yerine 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle tarifeleri yeniledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle açıklanan yeni tarifelere göre elektrik fiyatlarına yüzde 14.6 ile yüzde 16.2 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Elektrikte tek zamanlı tarife fiyatı yüzde 15 arttırılırken, üç zamanlı tarifede gündüz yüzde 15, gece yüzde 16.2, puant saatler için ise yüzde 14.6 artışa gidildi.

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