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Elazığ'daki Cezaevinde Büyük Dehşet

Elazığ'da tutuklu ve mahkumlar koğuştaki yatakları yaktı

Elazığ'daki Cezaevinde Büyük Dehşet

Elazığ'da tutuklu ve mahkumlar koğuştaki yatakları yaktı

09 Aralık 2014 Salı 23:15
Elazığ'daki Cezaevinde Büyük Dehşet
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Elazığ'da tutuklu ve mahkumlar koğuştaki yatakları yaktı
Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir grup tutuklu ve hükümlü, cezaevi şartlarının iyileştirmesini isteyerek, bulundukları koğuştaki yatak ve yorganları yaktı. Yangında 4 hükümlü ile 2 infaz koruma memuru dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.



Elazığ E Tipi Kapalı cezaevi'nde bugün saat 19.00 sıralarında bir koğuşta bulunan tutuklu ve hükümlüler, cezaevi koşullarının iyileştirilmesini istediklerini belirterek, yatak ve yorganları ateşe vedi. Alevlere cezaevi personeli ve itfaiyesi müdahale ederken, cezaevine çok sayıda ambulans sevk edildi. Alevler kısa sürede söndürülürken, çıkan dumandan etkilenen 4 hükümlü ile 2 infaz koruma memuru ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, koğuştaki yangının söndürüldüğünü belirterek, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi. 

Son Güncelleme: 09.12.2014 23:17
Anahtar Kelimeler:
Elazığdaki Cezaevinde Büyük Dehşet
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