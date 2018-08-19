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Ekmekçilerden boykota destek

ABD ile Türkiye arasında yaşanan krizin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Amerikan mallarına boykot çağrısına bir destek de Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’ndan da destek geldi.

Ekmekçilerden boykota destek

ABD ile Türkiye arasında yaşanan krizin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Amerikan mallarına boykot çağrısına bir destek de Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’ndan da destek geldi.

19 Ağustos 2018 Pazar 14:01
Ekmekçilerden boykota destek

ABD ile Türkiye arasında yaşanan krizin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Amerikan mallarına boykot çağrısına bir destek de Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’ndan da destek geldi.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Satış Mağazalarında, ABD markalı ürünlerin satışına son verilirken, bu ürünler raflardan da kaldırıldı. Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 8 ayrı satış mağazasında, ABD menşeli ürünleri menüsünden çıkardı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın boykot kararının uygulanması için talimat verdiğini belirten Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın çağrısına ve Türkiye'nin dik duruşuna destek olmak amacıyla bundan sonra satış mağazalarımızda ABD markalı ürünleri satmayacağız. Cumhurbaşkanımız, ‘Türkiye'ye yönelik açık bir ekonomik saldırı var. Bodoslama şekilde üzerimize geliyorlar. Yapabileceğimiz iki şey var. Bunlardan biri ekonomik, diğeri de siyasi tavırdır’ demişti. Biz de Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu seferberlik çağrısına uyarak menümüzde yer alan Amerikan markalarının satışını durdurma kararı aldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna ile yaptığımız istişareler sonucu ilişkilerimiz eski seyrine girene kadar, ABD markalı ürünleri raflarımızdan ve menümüzden kaldırdık. Yerli ve milli ürünlerin satışına ağırlık vereceğiz”

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