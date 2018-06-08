Ege’de SAT’lara ‘hazır ol’ emri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca Yunanistan’ın olası provokasyonunu önlemek için Ege Denizi’nde fırkateyn ve iki hücum bot, 7 gün 24 saat görev yaparken, Su Altı Taarruz (SAT) timlerine de çıkabilecek görevler için “hazır ol” emri verildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde gerilimi artırmaya çalışan Yunanistan’a yönelik önlemlerini artırdı. Bunun yanı sıra bölgeye sevk edilen Su Altı Taarruz (SAT) timlerine de olası bir görev için “hazır ol” emri verildi.



Öte yandan Türk deniz yetki alanlarında denizde durumsal farkındalığa sahip olmak, deniz güvenliğine katkı sağlamak veCumhuriyeti’nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında bir, denizaltı ve deniz karakol uçaklarıyla karakol görevi yerine getiriliyor.