Ege’de Deprem

Türkiye’nin Muğla ili açıklarında, Ege Denizi’nde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yunanistan'ın Kos adasında biri Türk iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Birçok ilde de panikle yüksekten atlayan kişi yaralanarak hastanelere başvurdu.

EGE DENİZİ'NİN MUĞLA AÇIKLARINDA SAAT 01.31'DE MEYDANA GELEN 6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE YUNANİSTAN’IN KOS ADASINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

KOS ADASINDAKİ TURİST TÜRKLERİN GETİRİLMESİ İÇİN FERİBOT ÇIKARILDI

DEPREM SONRASI BODRUM'DA 10 SANTİMETRE TSUNAMİ OLUŞTU, BODRUM’DAKİ CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

HALK GECEYİ SOKAKLARDA GEÇİRDİ; PANİKLE YÜKSEKTEN ATLAYANLAR YARALANDI

Türkiye’nin Muğla ili açıklarında, Ege Denizi’nde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yunanistan'ın Kos adasında biri Türk iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Birçok ilde de panikle yüksekten atlayan kişi yaralanarak hastanelere başvurdu.

Gökova Körfezi'nde saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 8,6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Muğla Valisi kent genelinde can kaybı olmadığını açıklarken Yunanistan'ın Kos Adası'nda 1'i Türk 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Dışişleri Bakanlığı yaklaşık 200 Türk vatandaşının tahliyesi için adaya feribot gönderildiğini duyurdu. Yaralılardan 2’sinin Türk olduğu belirtildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine, depremin hemen ardından detaylı bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Vatandaşların depremin yarattığı korku nedeniyle sokaklarda olduğuna işaret eden Civelek, şu bilgileri verdi:

"An itibarıyla tüm ilçelerimize ulaştık. İlk bilgilere göre kent genelinde can ve mal kaybımız yok. Yıkılan bina yok. Ancak bir kaç kişinin korkma nedeniyle düşme sonucu, atlama nedeniyle hafif yaralandıklarını öğrendik. Elektrik kesintisi yok. Deprem nedeniyle birkaç arıza oluşmuş durumda. Onun üzerinde çalışıyoruz."

BODRUM’DA CAMİ MİNARESİ HASAR GÖRDÜ

Depremin en çok hissedildiği ilçelerden Bodrum'da halk geceyi sokakta geçirdi.

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Adliye Camisi'nin minaresi sarsıntı nedeniyle zarar gördü. Minarenin bazı bölümleri düştü. Polis ve zabıta ekipleri, minareden düşen parçalardan vatandaşların zarar görmemesi için bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak cami çevresine girilmesini önledi.

PANİKLE YÜKSEKTEN ATLAYANLAR YARALANDI

Bölgede bazı elektrik hatları da koptu. Yaşadığı korku ve panik nedeniyle yüksekten atlama sonucu yaralanan bazı kişiler Bodrum Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Bazı hastanelerde acil servislerde yatan hastaların hastane dışına çıkartılarak tedavisine devam ediliyor.

“KİMSE BODRUM'DA TATİLDE OLAN AKRABALARINI MERAK ETMESİN”

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, ufak tefek hasarların olduğunu, panik yaşayanların sokaklarda, bahçelerde, otellerin geniş alanlarında toplandığını kaydetti.

Hastanelere genelde korkudan dolayı sıkıntılar yaşayanların intikal ettiğini belirten Kocadon, "Kimse Bodrum'da tatilde olan akrabalarını merak etmesin, can kaybı yok. Belediye ekipleri çöken bir yolumuz vardı onu tadilat etti. Toprak kaymasını düzeltti, aksaklıklar gideriliyor. Elektrik kesintileri nedeniyle çalışmalar sürüyor. Direklerin devrilme ihtimaline karşı kontrollü elektrik veriliyor. Oluşan dalgalar nedeniyle limanda demirli bulunan teknelerin ipleri koptu. Teknelerde hasar oluştu" ifadelerini kullandı.

İZMİR, AYDIN, MANİSA VE DENİZLİ'DE DE HİSSEDİLDİ

Muğla açıklarında 01.31'de kaydedilen deprem, İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'de de hissedildi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Kameralara yansıyan görüntülerde evlerdeki ve iş yerlerindeki avizelerin uzun süre sallandığı kaydedildi.

DEPREM YUNANİSTAN'IN İSTANKÖY ADASI'NDA CAN ALDI

Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nda iki kişi hayatını kaybetti.

Yunan devlet haber ajansı ANA-MPA'ya göre, adanın belediye başkanı Yorgos Kiriçis depremde iki kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Yunan basınına göre, büyük hasarın yaşandığı depremde, adadaki Osmanlı dönemi eserlerinden Defterdar Camisi'nin de minaresi yıkıldı.

DEPREM SONRASI BODRUM'DA 10 SANTİMETRE TSUNAMİ OLUŞTU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, dün gece Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından Bodrum'da 10 santimetre tsunami dalgası ölçüldüğünü bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamada, depremin aletsel büyüklüğünün 6,2 olarak ölçüldüğü kaydedildi. Depremin odak derinliğinin yaklaşık 5 kilometre civarında, "sığ odaklı" bir deprem olduğu belirtilirken, sarsıntının Muğla ili ve ilçeleri başta olmak üzere tüm Güney Batı Ege'de hissedildiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güney Ege özellikle Girit Yayı - On iki Adalar civarı deprem etkinliğinin en yoğun görüldüğü bir bölgedir. Özellikle Milas-Bodrum-Gökova Körfezi–Datça civarları ülkemizde deprem dizilerinin yoğun gözlendiği bölgeler arasında yer alır. Depremin kaynağının bulunduğu bölge, Gökova Körfezi'ni oluşturan ve genel uzanımı körfeze paralel olan normal faylar tarafından denetlenmektedir."

"DAHA YÜKSEK DALGA BEKLENMİYOR"

Bodrum deniz seviyesi istasyonunda 10 santimetre tsunami dalgası ölçüldüğü kaydedilerek, "Bodrum ve civarı kıyı bölgelerimizde tsunami gözlenmiştir. UNESCO/Hükümetler arası Oşinografi Komisyonu çatısı altında bölgesel Tsunami Hizmet Sağlayıcı olarak görev yapan merkezimiz deprem sonrasında AFAD'a ve ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlara bölgede tsunami olabileceğine dair tehlike mesajını iletmiş olup, gözlem ve değerlendirmelerine devam etmektedir. Bu depremin bu andan sonra mevcut gözlenen ve ölçümlenen değerlerden daha yüksek bir dalgaya neden olması beklenmemektedir" denildi.