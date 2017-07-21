Ege Denizi'ndeki Deprem

DEPREMDE BİR TÜRK VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ

BİRİ AĞIR İKİ TÜRK VATANDAŞI YARALANDI

DEPREMİN ARDINDAN 200'DEN FAZLA TÜRK VATANDAŞININ TAHLİYESİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ankara, 21 Temmuz 17 : Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde, İstanköy adasında (Kos) bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

TC Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, depremde bir Türk vatandaşı yaşamını yitirdi, biri ağır iki Türk yaralandı.

Ölen Türk vatandaşının kimliğinin tespit edildiği ve ailesine ulaşılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Depremde ağır yaralanan Türk vatandaşının Atina'ya nakledilmekte olduğunu belirten kaynaklar, ayağı kırılan diğer Türk'ün hastanede olduğunu ve Türkiye'ye dönmek istediğini ifade etti.

Öte yandan 200'den fazla Türk vatandaşının tahliyesi için çalışmaların devam ettiğini, depremde liman ve gümrük binası hasar gördüğü için gemi seferlerine izin verilmediği belirtildi.

İstanköy liman yetkilileri ile görüşülerek yakındaki bir rıhtıma özel sefer yapılması için izin alındığını belirten kaynaklar, başkonsolosluğun koordinasyonunda Bodrum'dan yola çıkan yaklaşık 250 kişilik yolcu gemisinin İstanköy'e ulaştığını bildirdi.

Tahliye edilenlerin Bodrum’a götürülmesi ve ardından yeni bir sefer daha yapılması planlanıyor.

Depremde İstanköy Meydanı'nda bulunan Defterdar Cami'nin minaresinin çöktüğünü ve karşısında bulunan çeşmenin kubbesinin zarar gördüğünü açıklayan kaynaklar, yakınları hakkında bilgi almak veya yardım isteyen vatandaşların Dışişleri Bakanlığının Çağrı Merkezine (0312-292 29 29) 24 saat ulaşabileceğini belirtti.

(AA/ÖZ/HÖ)