Ege Denizi'nde Deprem

Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden iki kişiden birinin Türk olduğu bildirildi.

DEPREM SONUCU, YUNANİSTAN'IN İSTANKÖY ADASI'NDA HAYATINI KAYBEDENLERDEN BİRİNİN TÜRK OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Atina/Ankara, 21 Temmuz 17 : Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden iki kişiden birinin Türk olduğu bildirildi.

Yunanistan Güney Ege Eyaleti Valisi Yorgos Hacimarkos bir televizyona yaptığı açıklamada, deprem sonucu İstanköy Adası'nda ölen iki kişiden birinin 30 yaşındaki bir Türk, diğerinin ise 20 yaşında bir İsveçli olduğunu söyledi.

Eğlence merkezindeki duvarın çökmesi sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Hacimarkos, yaralıların çoğunluğunun adadaki turistler olduğunu kaydetti.

Hacimarkos ayrıca, 120 yaralıdan tamamı turist olan 5'inin ağır yaralı olduğunu ifade etti.

Depremin etkisiyle büyük çatlaklar oluşan adanın limanı faaliyet dışı kalınca, tüm deniz seferleri iptal edildi. Adaya giden gemilerin yakındaki adalara yönlendirildiği belirtildi. Adadaki havalimanı ise faaliyette.

Özellikle turistik kent merkezinde büyük hasar meydana gelirken, Osmanlı döneminden kalan Defterdar Camisi'nin minaresi yıkıldı. Ayrıca, Agios Nikolaos Katedrali'nin bir bölümü çöktü.

Adada hasar tespit ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DEPREMİN ARDINDAN 40 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

Depremin ardından büyüklükleri 3 ve 4,6 arasında olan 40 artçı sarsıntı meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde güncellenen bilgilere göre, Gökova Körfezi'nde saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7,8 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremin ardından bölgede merkez üssü Ege Denizi ve Gökova Körfezi olan birçok artçı sarsıntı kaydedildi.

Bölgede, saat 01.37'den 06.13'e kadar büyüklüğü 3 ve 4,6 arasında toplam 40 artçı sarsıntı meydana geldi.

MUĞULA VALİSİ CİVELEK: “BODRUM’DA ÖNEMLİ BİR HASAR YOK”

Muğla Valisi Esengül Civelek, deprem nedeniyle Bodrum'da önemli bir hasarın olmadığını, sadece eski binalarda ufak çatlaklar oluştuğunu gözlemlediklerini söyledi.

Depremin en fazla hissedildiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde havanın aydınlanmasıyla Vali Civelek beraberindeki AFAD Başkanı Halis Biden, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile incelemelerde bulundu.

Deprem nedeniyle il genelinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını vurgulayan Civelek, "Yaptığımız incelemeler sonucunda Bodrum'da önemli bir hasarın olmadığını, sadece eski binalarda ufak çatlaklar oluştuğunu gözlemledik" dedi.

Bodrum Devlet Hastanesinin asma katının çöktüğü iddialarına da değinen Civelek, konunun uzmanlarının inceleme yaptığını ve hastanede hasta kabulü yapıldığını kaydetti.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinde depremin hemen ardından kriz masası oluşturulduğunu anlatan Civelek, bir vali yardımcısının başkanlık ettiği kriz masasından il genelindeki çalışmaların koordine edildiğini aktardı.

(AA/ÖZ/GÜL)

