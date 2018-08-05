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Ege Denizi 7 ayda 26 kaçak göçmene mezar oldu

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ege Denizi’nde yürütülen çalışmalar sonucu yılın ilk yedi ayında 13 bin 981 kaçak göçmen yakalandığı açıklandı.

Ege Denizi 7 ayda 26 kaçak göçmene mezar oldu

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ege Denizi’nde yürütülen çalışmalar sonucu yılın ilk yedi ayında 13 bin 981 kaçak göçmen yakalandığı açıklandı.

05 Ağustos 2018 Pazar 20:07
Ege Denizi 7 ayda 26 kaçak göçmene mezar oldu

Ege Denizi 7 ayda 26 kaçak göçmene mezar oldu

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ege Denizi’nde yürütülen çalışmalar sonucu yılın ilk yedi ayında 13 bin 981 kaçak göçmen yakalandığı açıklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından açıklanan 2018 yılı düzensiz göç istatistiklerine göre, 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında havadan ve denizden 334 kaçak göçmen operasyonu gerçekleştirildi.

Bu operasyonlar sonucu Ocak ayında bin 634, Şubat ayında bin 46, Mart ayında bin 534, Nisan ayında 2359, Mayıs ayında 3 bin 184, Haziran ayında bin 921 ve Temmuz ayında ise 2 bin 331 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak üzereyken ele geçirilen toplam 13 bin 981 kaçak göçmenin büyük çoğunluğunun Suriye uyruklu olduğu açıklanırken, yakalanan göçmenler ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürolarına teslim edildi. Sahil güvenlik ekiplerinin 2107 yılının ilk yedi ayında ise 198 kaçak göçmen operasyonu düzenlediği ve bu operasyonlarda 8 bin 45 kaçak göçmeni yakaladığı öğrenildi.

-Umuda yolculukta 7 ayda 26 kaçak hayatını kaybetti

Kötü hava şartları, standarda uymayan deniz araçları, kapasitelerinin üzerinde insanla doldurulan botlar ve ölümle sonuçlanan üzücü olaylara rağmen Yunan adalarına geçmek isteyen kaçakgöçmenlerin Ege Denizi'nde umuda yolculuğu devam ediyor. Özellikle Kuşadası, Didim, Bodrum, Ayvalık, Çeşme gibi Yunan adalarına yakın noktalar kaçak göçmenlerin en çok tercih ettiği yerler arasında yer alıyor. Buradan bir fırsatını bulan kaçak göçmenler yasa dışı yollardan Sisam, Sakız, İstanköy, Midilli gibi Yunan adalarına kaçabilmenin yollarını arıyor. Sahil güvenlik ekiplerinin havadan ve denizden Ege Denizi'nde aldıkları önlemlere rağmen kaçak göçmenlerin umuda yolculukta ısrar etmeleri nedeniyle Ocak-Temmuz ayları arasında Ege Denizi'nde meydana gelen kazalar sonucu toplam 26 kaçak göçmen hayatını kaybetti.

-26 insan taciri yakalandı

Bu arada, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin bu kaçak geçişlerini organize ettiği ileri sürülen 26 kişi de yılın ilk yedi ayında sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarla yakalanarak, mahkemeye sevk edildi.

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