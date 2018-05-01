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Ege'de arka arkaya iki deprem meydana geldi...

Muğla’nın Bodrum açıklarında saat 07.03’te richter ölçeğine göre 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir’in Menderes ilçesinde ise saat 08.35’te 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege'de arka arkaya iki deprem meydana geldi...

Muğla’nın Bodrum açıklarında saat 07.03’te richter ölçeğine göre 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir’in Menderes ilçesinde ise saat 08.35’te 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

01 Mayıs 2018 Salı 14:24
Ege'de arka arkaya iki deprem meydana geldi...

Ege'de arka arkaya iki deprem!

Muğla’nın Bodrum açıklarında saat 07.03’te richter ölçeğine göre 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir’in Menderes ilçesinde ise saat 08.35’te 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.03'te Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

İzmir'de ise saat 08.35'te merkezi Menderes olan 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Depremin yaklaşık 7,8 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
EgeMuğlaBodrum2Deprem
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