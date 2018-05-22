Efsane isim yoğun bakımda!
Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu'nun efsane ismi Gökhan Kırdar’ın pazar gününden beri yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Ağzından kan geldiği, bunun üzerine apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Gökhan Kırdar'ın tedavisine Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor..
GÖKHAN KIRDAR KİMDİR?
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu sanatçı Gökhan Kırdar 1994 yılında ilk albümü Serseri mayın ile müzik piyasasındaki yerini aldı ve özellikle Yerine Sevemem isimli şarkı ile büyük bir çıkış yakaladı.