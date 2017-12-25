Efe Rakı satılıyor..

Türkiye’nin ilk özel sektör rakısı sloganıyla 2004 yılında İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş tarafından kurulan Efe Rakı’nın tesislerine vergi borçları nedeniyle el konuldu. Menderes İlçesi Tekeli Organize Sanayi Bölgesi’nde Elda İçecek ve Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren fabrikada üretilen rakı uzun yıllardır piyasada tüketiliyordu.

Tüm fabrika

Şirketin faaliyete başlamasından itibaren geçen sürede piyasa borcu nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanırken vergi borcu 120 milyon lirayı bulmuştu. Menderes İlçesi Vergi Dairesi Müdürlüğü organize sanayi bölgesi içinde yer alan fabrika üretim tesisleri ve teçhizatlarıyla birlikte fabrikanın tamamını satışa çıkarttı. Müdürlük, takdir bedelini ise 42 milyon 500 bin lira olarak belirledi. 7 Mart 2018 tarihinde Menderes Vergi Dairesi Gayrimenkul Satış Komisyonu tarafından açık arttırma yöntemiyle satılacak olan fabrika ve binaların tamamı için yüzde 7.5 oranına denk gelen 3 milyon lira teminat olarak alınacak.

Tekel kalkınca kurulmuştu

Efe Rakı’nın fabrika açılış konuşmasında şirketin büyüyeceğini belirten Ekrem Demirtaş yaptığı açıklamada, Elda Enerji A.Ş.’yi, 1993 yılında özelleştirilecek İzmir’in elektrik dağıtım ihalesini almak için kurduklarını belirterek, ancak bu ihaleyi alamadıklarını, bu nedenle içki sektöründeki tekelin 2002 yılında kalkması ile bu sektöre girmeye karar verdiklerini anlatmıştı. Demirtaş’ın öncülüğünde İzmirli işadamlarının da sermaye koyarak ürettikleri Efe Rakı’nın yönetimi bir dönem Demirtaş’ın oğlu Egemen Demirtaş’ın kontrolündeydi. Elda A.Ş. ilk olarak 565 kişi ile kurulmuş ilk kurucu 50 kişi de şirketin yüzde 70 oranında hissesine sahip olmuştu.