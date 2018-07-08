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Ediz Hun'un küçüklüğünü canlandıran oyuncu Nazif Kündem hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Onur Akay, Yeşilçam'ın usta ismi oyuncu Nazif Kündem'in vefat ettiğini duyurdu. Kansere 64 yaşında yenik düşen Nazif Kündem'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Ferahevler Sarıyer Dedeman Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Ediz Hun'un küçüklüğünü canlandıran oyuncu Nazif Kündem hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Onur Akay, Yeşilçam'ın usta ismi oyuncu Nazif Kündem'in vefat ettiğini duyurdu. Kansere 64 yaşında yenik düşen Nazif Kündem'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Ferahevler Sarıyer Dedeman Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

08 Temmuz 2018 Pazar 20:42
Ediz Hun'un küçüklüğünü canlandıran oyuncu Nazif Kündem hayatını kaybetti

Ediz Hun'un küçüklüğünü canlandıran oyuncu Nazif Kündem hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Onur Akay, Yeşilçam'ın usta ismi oyuncu Nazif Kündem'in vefat ettiğini duyurdu. Kansere 64 yaşında yenik düşen Nazif Kündem'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Ferahevler Sarıyer Dedeman Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, oyuncu Nazif Kündem'in 64 yaşında hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.

Onur Akay, oyuncunun ölüm nedenini ve cenazebilgilerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

ÇOCUK YAŞTA YEŞİLÇAM'DA BOY GÖSTERDİ

1965 yılında 'Hıçkırık' isimli filmde 'Küçük Kenan' karakterine can vererek, Ediz Hun'un küçüklüğünü oynayarak tanınan ve Yeşilçam'a çocuk oyuncu olarak adım atan, ayrıca uzun yıllar Türk sinemasının mutfağında da görev yapan ve setin lokomotifi lakabıyla tanınan oyuncu Nafiz Kündem, dün gece vefat etti. 



Kansere 64 yaşında yenik düşen Nazif Kündem'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Ferahevler Sarıyer Dedeman Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

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