Ebola Salgınından 4 Bin kişi öldü

Batı Afrika ülkelerinde binlerce kişinin ölümüne neden olan Ebola virüsü, Türkiye'den bu bölgeye yönelik ziyaretlerde düşüşe yol açtı.

Türkiye'den yurt dışına çıkanların sayısının geçen yıl 8 milyonun üzerinde olduğu dikkate alındığında, Afrika ülkeleri bu seyahat tercihlerinde alt sıralarında yer alıyor. Son dönemlerde Batı Afrika ülkelerinde binlerce kişinin ölümüne neden olan Ebola virüsü dolayısıyla Türkiye'den buraya ziyaretler de giderek azaldı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 20 Ekim itibarıyla Gine, Liberya, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, İspanya ve ABD'de toplam 9 bin 216 doğrulanmış olası ve şüpheli Ebola virüsü vakası rapor edilirken, bu hastalıktan ölenlerin sayısı da 4 bin 555 olarak açıklandı.

Özellikle Batı Afrika ülkeleri, Türkiye'den yoğun ziyaret almamasına rağmen Ebola virüsünün yarattığı tedirginlik, Türkiye'den kıtaya yapılacak turistik seyahatlerde daha da azalmaya neden oldu.

AFRİKA DIŞINDAKİ FARKLI DESTİNASYONLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

TÜİK verilerine göre geçen yıl 141 bin 913 Türk vatandaşı, Afrika'ya seyahat etti. Bu sayının 100 bin civarını iş amaçlı olurken, gezi amaçlı seyahat sayısı 15 bin seviyesinde kaldı. Turistik seyahatlerde ise en fazla ilgiyi Kuzey Afrika ülkeleri ve Güney Afrika turları gördü.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) alınan bilgiye göre, TÜİK'in yılın ilk 6 ayına ilişkin açıkladığı verilere göre Afrika kıtasına yönelik seyahatlerde yüzde 22'lik artış gözlendi. Geçen yılın ilk yarısında Afrika'ya giden Türk vatandaşlarının sayısı 72 bin düzeyinde iken bu yılın aynı döneminde sayı 92 bini aştı.

Ebola salgını özellikle Mart sonrası dönemde artarken, Dünya Sağlık Örgütü ile dünya kamuoyunun konuya ilgisi, yılın ikinci yarısında yoğunlaştı. Yılın ilk yarısında Türkiye'den Afrika'ya gidişlerde gözlenen artış ise Ebola riskinin henüz tırmanmadığı dönemde gerçekleşti.

TÜRSAB üyesi acenta yetkilileri, Afrika turlarına ilgide ciddi düşüş olduğuna dikkati çekti.

Yetkililer, hastalığın ağırlıklı olarak Batı Afrika'da görülmesine karşın temkinli davranmayı tercih eden seyahatseverlerin, Ebola salgınının Afrika kıtasında yaygın olduğu düşüncesiyle tur planlarını iptal ettiğini bildirdi.

Afrika turlarını iptal eden seyahatseverlerin yöneldiği belirgin bir alternatif tur destinasyonu bulunmadığını belirten yetkililer, ancak Afrika dışındaki farklı destinasyonların değerlendirildiğini kaydetti.