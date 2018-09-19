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E-ticaret Devi Amazon Türkiye'deki Faaliyetlerine Başladı

E-ticaret Devi Amazon Türkiye'deki Faaliyetlerine Başladı

19 Eylül 2018 Çarşamba 14:44
E-ticaret Devi Amazon Türkiye'deki Faaliyetlerine Başladı

İnternet üzerinden perakende alışverişte dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon, daha önce ertelediği Türkiye'deki merkezinin açılışını İstanbul'da yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki tüketiciler bugünden itibaren "Amazon.com.tr" üzerinden sipariş verebilecek. Amazon.com.tr'de, bini aşkın yerli işletmenin ürünleri dahil olmak üzere 15 farklı kategoride ürün sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Müdürü Sam Nicols, Amazon.com'un 1995'te kurulduğunu anımsatarak, "Bugün Türkiye'deki müşterilerimize, binden fazla yerli satıcımızla beraber ürün sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Önümüzdeki aylar içinde, ürün yelpazemizi ve teslimat seçeneklerimizi artırarak en iyi müşteri hizmetini sunmak adına Türkiye'deki faaliyetlerimizi geliştireceğiz. Bu sayede, Türkiye'deki müşterilerimizin güvenini kazanmayı hedefliyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşan Amazon'un bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı, şirket tarihinde bir çeyrekte elde edilen en yüksek rakam olmak üzere 2,5 milyar dolar olmuştu.

Son Güncelleme: 19.09.2018 17:57
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