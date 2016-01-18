Düzleştirmek İstediği Saçlarını Kaybetti!

Eskişehir'de bir erkek berberi, piyasada satılan 'saç düzleştirme ilacı'nın etkisini görmek için müşterilerinde kullanmadan önce kendisi denedi. Ertesi gün saçlarının büyük bölümü dökülen berber büyük şok yaşadı





Eskişehir'de 15 yıldırk erkek berberi olan Halil Sönmez, bir müşterisinin kendisinden saçlarını düzleştirmesini istemesi üzerine, 'saç düzleştirme ilacı' aldı.

İlacın kullanma kılavuzuna göre hareket eden Halil Sönmez, yaklaşık 10 dakika sonra saçlarını yıkadı.

Bir süre sonra saç diplerinde yanma hisseden Sönmez, bunun ilacın normal etkisi olduğunu düşündü.



SAÇLARI AVUÇLARINDA KALDI!



Ancak ertesi gün ellerini arasında gezdirdiği saçlarının avuçlarında kaldığını gören berber şoke oldu. Saçlarının büyük bölümü dökülen Sönmezin tek tesellisi ürünü müşterisinde kullanmaması oldu.



Son Güncelleme: 18.01.2016 19:17