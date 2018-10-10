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Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne İzmir Açıklarında Battı

Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne İzmir Açıklarında Battı

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:04
Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne İzmir Açıklarında Battı

KAYIP OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN YAKLAŞIK 30 DÜZENSİZ GÖÇMENİN BULUNMASI AMACIYLA ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR


Türkiye Cumhuriyeti (TC) İçişleri Bakanlığınca, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenlerin olduğu teknenin batması sonucu 4 kişinin cesedine ulaşılmasının ardından, kayıp olduğu değerlendirilen 30 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edildiği bildirildi. 


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.54'te üzerinde can yeleği bulunan ve kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadın, Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığına giderek yardım talep etti. 


Kadın ilk ifadesinde, 8 Ekim 2018'de saat 20.00 dolayında içerisinde yaklaşık 35 kişinin bulunduğu tekne ile denize açılmalarından kısa bir süre sonra teknenin battığını anlattı. İfadeden ayrıca kadının denizde sürüklenerek Kuyucak Plajı'ndan karaya çıktığı, diğer kişilerin ise kayıp olduğu öğrenildi.
İfade üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunması amacıyla görevlendirilen 1 sahil güvenlik korveti, 2 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik uçağı ve 1 sahil güvenlik helikopteri tarafından denizde, jandarma ve emniyet birimleri tarafından ise karada arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.


Arama kurtarma faaliyetleri sonucunda ifade veren göçmen dışında 2'si karada, 2'si denizde olmak üzere 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.


Açıklamada, "Kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 30 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetleri halen devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Son Güncelleme: 10.10.2018 13:22
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