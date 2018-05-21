Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102519
ALTIN
189.942
DOLAR
4.5836
STERLİN
6.1554
EURO
5.3953
Pasaport kimin?
PASAPORT KİMİN?
Sağlık Bakanlığı: “KKTC’de Ebola vakası yok”
“KKTC’DE EBOLA VAKASI YOK”
Hava sıcaklığı artıyor..
HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR
Meteoroloji Dairesi halkı uyardı!
METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI
banner282
Flaş Haber
Pasaport kimin?
Kapat

Düzenli Egzersiz Kalp Ve Damarları Genç Tutuyor

Ankara, 21 Mayıs 18 (.): Haftada 4 ya da 5 kez egzersiz yapmanın, atardamarların sertleşmesini engellediği bildirildi. 

Düzenli Egzersiz Kalp Ve Damarları Genç Tutuyor

Ankara, 21 Mayıs 18 (.): Haftada 4 ya da 5 kez egzersiz yapmanın, atardamarların sertleşmesini engellediği bildirildi. 

21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:09
Düzenli Egzersiz Kalp Ve Damarları Genç Tutuyor

Ankara, 21 Mayıs 18 (.): Haftada 4 ya da 5 kez egzersiz yapmanın, atardamarların sertleşmesini engellediği bildirildi. 

Sonuçları "The Journal of Physiology" dergisinde yayımlanan araştırmada, 60\'lı yaşlarındaki 100 kişinin egzersiz geçmişleri incelendi ve atardamarlarındaki sertleşme oranı ölçüldü.
İngiliz bilim adamlarının yaptığı araştırmada, ömür boyu haftada 2 ya da 3 kez 30\'ar dakikalık egzersizin, boyna ve başa kan akışını sağlayan orta büyüklükteki atardamarları daha genç tuttuğu gözlendi. 
Araştırmada ayrıca haftada 4 ya da 5 kez egzersizin, hem orta büyüklükteki hem de göğse ve karın bölgesine kan akışını sağlayan büyük atardamarların genç kalmasını sağladığı görüldü. 
banner277
Araştırmada, beslenme, sosyal sınıf ve eğitim gibi faktörlerin dikkate alınmadığı belirtildi.
(AA/AK/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'deki Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Davada Karar
İzmir'deki Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Davada Karar
Ösym, 20 Yılın Üniversiteye Giriş Sınavı Sorularını Erişime Açtı
Ösym, 20 Yılın Üniversiteye Giriş Sınavı Sorularını Erişime Açtı
5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki Darbe Girişimi Davasında Karar
5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki Darbe Girişimi Davasında Karar
Altın haftaya rekorla başladı!
Altın haftaya rekorla başladı!
KKTC'deki Casinolar Masak Merceğinde!
KKTC'deki Casinolar Masak Merceğinde!
E-Ticaret Devi Amazon, Türk Ayakkabısına Talip Oldu!
E-Ticaret Devi Amazon, Türk Ayakkabısına Talip Oldu!
Ünlü Organizatöre Anlamlı Ödül...
Ünlü Organizatöre Anlamlı Ödül...
Türkiye’de Bir Haftada 21 Terörist Etkisiz Hale Getirildi...
Türkiye’de Bir Haftada 21 Terörist Etkisiz Hale Getirildi...
Zeka Nöronlar Arasında Bağlantıyı Azaltıyor,,,
Zeka Nöronlar Arasında Bağlantıyı Azaltıyor,,,
MHP Lideri Bahçeli'ye Teşekkür Etti.
MHP Lideri Bahçeli'ye Teşekkür Etti.

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim